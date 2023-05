Hue è gratis su Steam per pochi giorni, riscattatelo e sarà vostro per sempre

Hue, l'apprezzato platform con rompicapi di Fiddlesticks Games, è gratis su Steam per un periodo limitato di tempo. Avete tempo fino alle 19:00 italiane dell'8 giugno 2023 per riscattarlo, una volta fatto verrà aggiunto alla libreria e sarà vostro per sempre.

Trovate la pagina Steam di Hue a questo indirizzo. Vi basta cliccare su "Aggiungi all'Accout" e il gioco è fatto.

Hue è un premiato e vivace gioco a piattaforme con enigmi, nel quale il giocatore può cambiare il mondo modificando il suo colore di sfondo mentre cerca la madre scomparsa del protagonista, esplorerando una pericolosa terra grigia. Facendo combaciare il colore degli ostacoli con quello dello sfondo ad esempio i primi scompariranno, creando enigmi sempre nuovi e avvincenti, pieni di pericolo e mistero.

Considerando che il gioco è del tutto gratuito non c'è davvero motivo per non aggiungerlo alla proprio collezione, quindi approfittatene finché siete in tempo, come detto in precedenza sarà gratis solo fino all'8 giugno o "esaurimento scorte", stando quanto riportato sullo store di Valve.

Rimanendo in tema, anche lo strategico Warhammer 40.000: Gladius - Relics of War è gratis su Steam per un periodo limitato di tempo.