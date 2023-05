Ys X: Nordics, un video gameplay mostra combattimenti ed esplorazione in mare

Gli sviluppatori di Nihon Falcom hanno presentato un video gameplay di circa 5 minuti di Ys X: Nordics durante il corso di una diretta dedicata alla nuova avventura di Adol Christin che festeggerà il 35° anniversario della serie.

Nello specifico per l'occasione è stato mostrata una sessione di esplorazione con combattimenti a terra (minuto 41:35 a 43:59 del filmato sottostante) che ci permettono di vedere in azione Adol e Karja Varta e farci un'idea del sistema "Cross Action", che permette di utilizzare due stili di combattimento contemporaneamente, nonché di scegliere se comandare due personaggi alla volta o solo uno, lasciando all'IA il compito di gestire i compagni.

Successivamente viene mostrata una sezione di esplorazione e combattimenti in nave, una delle novità più rilevanti di Ys X: Nordics e che sarà probabilmente una parte centrale dell'avventura. Come possiamo vedere di tanto in tanto Adol dovrà ingaggiare dei velieri ostili usando cannoni e armi speciali, con dinamiche che, alla lontana, ricordano quelle di Assassin's Creed 4: Black Flag.

Giusto pochi giorni fa Nihon Falcom ha annunciato che Ys X: Nordics debutterà in Giappone il 28 settembre 2023 su PS5, PS4 e Nintendo Switch. Non ci sono ancora piani per il mercato europeo, ma considerando che tutti i precedenti capitoli della serie sono giunti anche nei nostri lidi si tratta solo di avere pazienza.