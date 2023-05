Ys X: Nordics, data di uscita per PS5, PS4 e Switch annunciata per il Giappone

Nihon Falcom ha annunciato la data di uscita di Ys X: Nordics per il mercato giapponese. Il lancio in madrepatria è fissato al 28 settembre 2023 per PS5, PS4 e Nintendo Switch, come riportato sull'ultimo numero di Famitsu.

Nessuna informazione invece per la pubblicazione nei nostri lidi, ma gli ultimi capitoli della serie sono sempre arrivati anche in Europa e Nord America riscuotendo anche un discreto successo, quindi probabilmente si tratta solo di pazientare per la localizzazione in occidente, che visti i precedenti potrebbe richiedere anche anni.

Ys X: Nordics celebra il 35° anniversario della serie e continua le avventure di Adol Christin. Il nostro eroe questa volta esplorerà le isole del mare del nord, dove farà la conoscenza di una popolazione marittima chiamata "Normans", impegnata a fare fronte alla minaccia dei Griegers, un'orda di non-morti che attaccano gli umani. La peculiarità di questo capitolo della serie sarà la possibilità di navigare i mari a bordo di un veliero, portando a nuove dinamiche di esplorazione.

Ci saranno novità anche per quanto riguarda il sistema di combattimento, che è stato rielaborato attraverso il nuovo sistema "Cross Action", che permette di utilizzare due stili di combattimento contemporaneamente, che si intreccia al Solo Mode e il Combination Mode, che rispettivamente fanno agire i compagni di Adol autonomamente o danno al giocatore il controllo diretto di due personaggi contemporaneamente.