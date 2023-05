In questa recensione di CONVERGENCE: A League of Legends Story vi racconteremo delle meccaniche molto classiche disponibili nel combattimento e nell'esplorazione di questo gioco e di come, grazie a un universo ben sviluppato e a una narrativa stratificata, questo titolo possa considerarsi l'esperimento più riuscito di Riot Forge fino ad ora.

Riot Forge , l'etichetta di Riot Games progettata per creare tutta una serie di spin-off sviluppati esternamente in grado di espandere l'immaginario di League of Legends, e Double Stallion Games hanno fatto centro perché sono riusciti a produrre un gioco di piattaforme davvero solido, con un chiaro senso di progressione, una storia semplice ma intrigante e un protagonista decisamente carismatico: Ekko. Il viaggiatore del tempo di LoL vi accompagnerà tra i tetti e le fogne di Zaun, la città sotterranea che vive all'ombra di Piltover, per sventare un complotto che ha a che fare con quegli stessi cristalli attorno a cui ruota la trama di Arcane.

Se Mageseeker aveva fatto centro con una storia intrigante e combattimenti azzeccati, CONVERGENCE: A League of Legends Story è quella freccia che divide in due la precedente e spacca a metà il bersaglio come nei film. Nonostante siano usciti a poco più di un mese di distanza l'uno dall'altro, sembra quasi che gli sviluppatori di questo nuovo titolo abbiano deciso di intervenire sulle critiche fatte al lavoro precedente per dare ai fan di League of Legends, o a chi si è innamorato di Arcane, un'esperienza davvero indimenticabile.

Salto, doppio salto e riavvolgimento temporale

CONVERGENCE: A League of Legends Story vi darà accesso a nuove abilità di esplorazione e combattimento una volta raggiunti determinati punti cardine della storia

CONVERGENCE: A League of Legends Story vi darà accesso a tutte le abilità più classiche dei giochi di piattaforme in 2D: salto, doppio salto, scatto (dash), camminata sui muri, skating sulle corte (railgrind) e salto di rimbalzo (walljump). Quello che rende unico e insieme nostalgico questo gioco è la possibilità di riavvolgere il tempo in qualsiasi momento, sia durante il combattimento, sia durante il platforming. Questa abilità ci ha riportato immediatamente ai tempi di Prince of Persia e le Sabbie del Tempo e ci ha ricordato quanto meno frustrante possano diventare i videogiochi semplicemente avendo la possibilità di riprovare senza dover ripartire da un checkpoint. Le cariche che si hanno a disposizione sono limitate, ma le risorse necessarie a riempire le vostre riserve si possono trovare abbastanza facilmente in giro per le mappe di gioco.

L'esplorazione dà particolare soddisfazione perché non è quasi mai punitiva e sono rari i momenti in cui una particolare sezione vi costringerà a usare un'abilità specifica. Come in Hollow Knight, poi, abilità come il doppio salto o la capacità di camminare brevemente sui muri vengono usate per sbloccare determinate sezioni della mappa fino a quando non le avrete ricevute come ricompensa per la naturale progressione della storia. All'inizio risulta leggermente frustrante ma comprendiamo la scelta stilistica perché è un buon modo di mescolare una narrativa lineare con un design quasi a mondo aperto.