The Legend of Zelda, il cosplay della principessa da nic_the_pixie è molto accurato

Con il recente arrivo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Zelda è tornata ad essere uno dei soggetti preferiti da molte cosplayer, come dimostra in questo caso la modella nic_the_pixie che presenta un suo nuovo cosplay della principessa incentrato sul personaggio in questione.

Con il gioco destinato a rimanere al centro dell'attenzione ancora a lungo, possiamo aspettarci una nuova sfilza di reinterpretazioni a tema anche da parte delle cosplayer, rinvigorite dal ritorno sulle scene della storica serie Nintendo e dal fatto che il nuovo capitolo si è rivelato un altro capolavoro globale.

Nic_the_pixie ripropone l'abito classico della Principessa, così come appare anche in Breath of the Wild: si tratta di Zelda nella sua versione standard con vestito blu, particolarmente regale e raffinato ma anche in grado di garantirle una certa mobilità in ogni situazione.

È dunque di una versione di Zelda che risulta sempre attuale. Nic_the_pixie + riuscita peraltro a riprodurre in maniera molto precisa e fedele ogni parte del costume, con tanto di particolari e accessori connessi. "Il mio primo cosplay di Zelda", si legge nel messaggio a corredo, con la cosplayer che spiega come sia rimasta anche lei rapita da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

