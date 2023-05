The Last of Us: Stagione 2, l'uscita non sarà prima del 2025, dice HBO

Ci sarà veramente tanto da aspettare per vedere The Last of Us: Stagione 2, con HBO a riferire che la sua uscita non avverrà probabilmente prima del 2025, con la situazione aggravata dal grosso sciopero degli sceneggiatori che ha colpito buona parte delle produzioni televisive e cinematografiche.

Siamo abituati a vedere le serie HBO incontrare grossi intervalli tra una stagione e l'altra, ma in questo caso c'è una combinazione di fattori: da una parte le dimensioni notevoli che ha raggiunto la produzione, anche grazie al grande successo riscosso con la prima serie, dall'altra appunto lo sciopero degli sceneggiatori che è riuscito a imporre un importante blocco ai lavori.

Già all'inizio di maggio arrivavano notizie sul fatto della pausa imposta alla produzione a causa dello sciopero, e la questione è stata poi confermata dalla stessa Francesca Orsi di HBO: "sono speranzosa sul fatto che riusciremo a trovare degli accordi presto", nonostante di fatto i lavori siano ancora bloccati.

"Prevediamo di puntare al 2025", ha riferito Orsi a Deadline, riferendo del probabile periodo d'uscita per The Last of Us: Stagione 2. D'altra parte, il co-autore Craig Mazin ha un ruolo particolarmente attivo all'interno dello sciopero, dunque è chiaro come i lavori sulla serie siano attualmente fermi.