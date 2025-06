La serie TV di Duke Nukem sarà "un dito medio a tutti", dichiara il produttore

Tra questi, menzioniamo le serie di Castlevania e Devil May Cry su Netflix , entrambe prodotte da Shankar con ottimi risultati, dunque c'è da essere ottimisti anche per quanto riguarda il possibile adattamento di Duke Nukem in questa forma.

A quanto pare c'è una serie TV , probabilmente animata, anche per Duke Nukem in programma, visto che il vulcanico produttore Adi Shankar ha acquisito i diritti anche di questa con l'intenzione di creare qualcosa di fedele allo spirito del franchise, ovvero " un dito medio a tutti ", più o meno.

Uno specialista degli adattamenti da videogiochi

"Ho dei videogiochi in produzione", ha riferito Shankar, riferendosi ad adattamenti televisivi da serie videoludiche, in un'intervista pubblicata su Esquire in questi giorni nella quale viene effettuato un approfondimento sulle numerose attività della casa di produzione.

Duke Nukem

"Ovviamente ci sarà ancora Devil May Cry. Mi stanno contattando diverse IP e aziende che vogliono lavorare con me. Ho comprato i diritti di Duke Nukem. Non i diritti di gioco, ma l'ho comprato da Gearbox", ha spiegato Shankar.

Interrogato poi più specificamente sul progetto legato a Duke Nukem, il produttore ha spiegato la sua visione sulla serie e sul franchise di riferimento, con il suo tipico tono sopra le righe: "È un dito medio a tutti", ha riferito.

"Quando Duke Nukem è esploso, un gruppo di persone si è seduto a cercare di trasformarlo in un marchio, quando invece è solo un dito medio. Duke Nukem non può essere prodotto da una corporation, perché nel momento in cui una di queste produce Duke Nukem, non è più Duke Nukem. Non ho intenzione di farmi dire da nessuno cosa fare in questo caso".