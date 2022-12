Duke Nukem Forever: pubblicata la prima parte della versione del 2001 restaurata ed è eccellente

Disponibile (in realtà già da qualche giorno) per il download la prima parte di Duke Nukem Restoration Project, il progetto di restaurazione del Duke Nukem Forever del 2001, di cui è finita online una build in uno stato avanzato di sviluppo. Che dire? Si tratta di un lavoro davvero eccellente, per molti versi migliore del titolo pubblicato da Gearbox Software (non che ci volesse tantissimo).

Duke Nukem Forever Restoration Project First Slice 1.0 è sostanzialmente il primo capitolo completo del gioco, che include ben nove livelli regolari, un livello segreto e una mappa bonus, per diverse ore di gameplay. Viene considerata ancora una demo, quindi è soggetta a revisioni con i futuri aggiornamenti, che mirano a completare l'esperienza.

Per scaricarla, potete andare su ModDB. Naturalmente è pubblicata in forma completamente gratuita, visto che non gode della licenza ufficiale.

I problemi di sviluppo di Duke Nukem Forever, con cancellazione della versione di 3D Realms e vendita della proprietà intellettuale a Gearbox, lasciarono una ferita profondissima negli appassionati, che speravano in un seguito degno di questo nome per la hit Duke Nukem 3D, uno degli sparatutto in prima persona di maggior successo della prima ondata del genere, uno dei pochi in grado di rivaleggiare per fama e qualità con quelli di id Software. Ora qualcuno vuole provare a sanare quella ferita... e ci sta riuscendo davvero bene.