Monster Hunter Rise: dimensioni e data del preload per PS5 e PS4 svelate

Le dimensioni del download di Moster Hunter Rise per PS5 e PS4 sono state svelate in anticipo, come al solito da PlayStation Game Size, assieme alla data di inizio del preload, fissata al 18 gennaio 2023, ovvero due giorni prima del lancio.

Le dimensioni dell'hunting game di Capcom stando al noto dataminer saranno di 27,210 GB su PS4 e di 26,655 GB su PS5. In entrambi i casi parliamo del peso della versione 1.0, che quindi potrebbe aumentare al lancio o successivamente con delle patch correttive. Sappiamo inoltre già da ora che in primavera arriverà anche la massiccia espansione Sunbreak su PlayStation e Xbox, che dunque farà lievitare notevolmente le dimensioni complessive del gioco.

Per quanto riguarda le versioni Xbox e Windows, il peso di Monster Hunter Rise dovrebbe essere simile alle controparti PlayStation, dato che Xbox Store parla di dimensioni approssimative di 27 GB. Parliamo in ogni caso di dimensioni piuttosto contenute, specialmente se confrontate con altri giochi moderni.

Monster Hunter Rise debutterà su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One il 20 gennaio 2023. Sarà inoltre incluso nel catalogo di PC e Xbox Game Pass. Il gioco è già disponibile su PC e Nintendo Switch, dove durante l'estate è arrivata anche la maxi-espansione Sunbreak. Le versioni PS5 e Xbox Series X gireranno alla risoluzione 4K e 60 fps, oppure a 1080p e 120 fps.

Rimanendo in tema, Ryozo Tsujimoto, il producer della serie, ha consigliato ai fan di attendere il Tokyo Game Show del 2023, suggerendo quindi il possibile annuncio di un nuovo capitolo della serie.