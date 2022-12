Capcom: Ryozo Tsujimoto dice di attendre il Tokyo Game Show, ci sarà un nuovo Monter Hunter?

Monster Hunter Rise arriverà su PlayStation e Xbox a inizio 2023, ma la saga non vede un nuovo capitolo sin dal 2021. Possiamo aspettarci che il team sia al lavoro su un nuovo progetto? Per ora non lo sappiamo, ma i fan lo sperano visto che il produttore Ryozo Tsujimoto ha affermato che dovremmo attendere con interesse il Tokyo Game Show 2023.

L'informazione arriva dalla mega intervista di fine anno agli sviluppatori giapponesi pubblicata da Famitsu, famosa testata nipponica. Ryozo Tsujimoto è produttore di Monster Hunter sin dal 2007, quindi è facile pensare che il suo riferimento sia legato alla saga.

Considerando che Monster Hunter Rise è in arrivo a breve e che l'espansione Sunbreak è già stata confermata anche per PlayStation e Xbox, è possibile che il team stia già lavorando a un nuovo capitolo.

Ovviamente si tratta solo di speculazioni per il momento, visto che Ryozo Tsujimoto ha evitato di dare ulteriori dettagli. Sappiamo che Capcom è al lavoro su Dragon's Dogma 2 e che novità sono in arrivo e, sempre tramite la stessa intervista, è stato confermato che saranno pubblicate nuove informazioni su Exoprimal la prossima primavera, ma per il resto Capcom non ha avuto altro da rivelare.

Il Tokyo Game Show 2023 andrà in onda dal 21 settembre 2023 al 24 settembre 2023. L'attesa è quindi ancora lunga.