Dragon's Dogma 2: presto novità sul gioco, spera il director Hideaki Itsuno

Hideaki Itsuno, il game director di Dragon's Dogma 2, spera di condividere nuove informazioni sull'atteso sequel del GDR di Capcom presto.

La rivista giapponese Famitsu in vista dell'anno venturo, ha pubblicato come da tradizione uno speciale con delle brevi dichiarazioni di volti di spicco dello sviluppo giapponese riguardo alle loro ambizioni per il 2023. A tal proposito, Itsuno ha affermato di essere completamente assorbito dallo sviluppo di Dragon's Dogma 2, che al momento sta procedendo bene e spera di poter condividere nuovi dettagli con i fan il prima possibile.

Non potendosi sbottonare più di tanto sul gioco, Itsuno ha invece parlato delle sue difficoltà nel 2022 e in particolare di come circa metà dell'anno sia stata rovinata dalla lombalgia di cui soffriva. Ora sta meglio ed è persino pronto a cimentarsi in una maratona con la bicicletta.

Dragon's Dogma 2 è stato annunciato quest'estate in occasione delle celebrazioni per il deciso anniversario della serie Capcom, ma senza mostrare praticamente nulla del gioco, che al momento è quasi del tutto avvolto nel mistero, ad eccezione del motore grafico su cui gira. Insomma, la speranza è di saperne di più durante il corso del prossimo anno.