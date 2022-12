Avatar: La Via dell'Acqua supera ufficialmente 1 miliardo al box office, record di velocità nel 2022

Avatar: La Via dell'Acqua ha superato 1 miliardo di dollari guadagnati al box office, ora il dato è ufficiale, e l'ha fatto stabilendo il record di velocità nel raggiungere tale traguardo rispetto agli altri film del 2022.

Si tratta solo del terzo film a raggiungere tale risultato nel corso dell'anno, dopo Top Gun: Maverick e Jurassic World Dominion, ma Avatar: La Via dell'Acqua è stato nettamente il più veloce ad arrivare al miliardo di dollari sul mercato globale. Il nuovo film di James Cameron ha impiegato infatti 14 giorni a raggiungere il traguardo, mentre Top Gun: Maverick ha richiesto un mese e Jurassic World Dominion quattro mesi dopo l'uscita.

Si parla ovviamente del mercato globale e, a tale proposito, un ruolo importante ha giocato la distribuzione del film in Cina, dove sembra che Avatar: La Via dell'Acqua stia andando piuttosto bene. Dopo un avvio sotto le aspettative in Nord America, dove nella prima settimana si era ritrovato sotto i 150 milioni sperati da Disney (l'apertura aveva fatto segnare 134,1 milioni di dollari), il film è stato fortemente spinto dai risultati all'estero.

Sul mercato globale, Avatar ha raccolto oltre 700 milioni di dollari, oltre a quelli provenienti dal mercato interno americano, che portano il totale a oltre 1 miliardo di dollari. C'è da dire che il film di James Cameron ha bisogno di guadagnare molto per rientrare nei costi di produzione: in base ai calcoli effettuati dalla casa produttrice, Avatar: La Via dell'Acqua dovrà praticamente entrare nella top ten dei film con i guadagni maggiori di sempre per poter raggiungere il break even, ma i presupposti per riuscirci sembrano esserci.

L'arrivo dei dati ufficiali conferma dunque quanto riferito nelle ore scorse, ovvero il superamento del primo miliardo di dollari al box office per la nuova pellicola di James Cameron, che potete conoscere meglio leggendo la nostra recensione.