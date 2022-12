Shin Megami Tensei: Atlus annuncia un "ringraziamento" speciale ai fan per il 2023

Tra le varie dichiarazioni di fine anno alla rivista Famitsu c'è anche quella di Shinjiro Takada, production manager di Shin Megami Tensei, che ha riferito un ringraziamento speciale ai fan in arrivo nel corso del 2023, in occasione dell'anniversario della serie.

A dire il vero, il 30° anniversario di Shin Megami Tensei ricorreva nel 2022, ma Takada ha riferito di voler comunque fare qualcosa anche per il 31°, sebbene non sia chiaro cosa. Come sempre, queste affermazioni pubblicate da Famitsu risultano estremamente vaghe e con poca sostanza, ma possono aiutare a far capire a cosa stanno lavorando i vari sviluppatori coinvolti.

In questo caso, Takada e il suo team all'interno di Atlus sembra siano impegnati ancora, in qualche modo, su Shin Megami Tensei, anche se è difficile dire su cosa. "Shin Megami Tensei V ha raggiunto 1 milione di copie vendute nel mondo e ha catturato l'attenzione di molti, in Giappone e all'estero", ha riferito Takada al riguardo. "Nel 2023, che sarà il 31° anniversario, spero di poter restituire qualcosa ai fan come ringraziamento".

Difficile dire di cosa si possa trattare. Shin Megami Tensei V al momento è un'esclusiva Nintendo Switch e un suo arrivo su altre piattaforme sarebbe certamente gradito. Possiamo mettere anche questa tra le ipotesi sul possibile "ringraziamento" di Atlus ai fan, ma si tratta solo di una teoria. D'altra parte, le possibilità sono molte: dalla riedizione di vecchi capitoli su nuove piattaforme come Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster all'arrivo di nuovi giochi nella serie, in attesa di scoprire di cosa si tratti.