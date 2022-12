AMD: data di uscita e prezzi delle nuove CPU Ryzen 7000 svelati da un leak

Anticipando gli annunci del CES 2023 di inizio gennaio, un leak sembrerebbe aver svelato in anticipo data di uscita e prezzi delle nuove CPU AMD Ryzen della serie 7000 non-X. Come riferito dal portale VideoCardz, il lancio dei nuovi processori è fissato per il 10 gennaio con i prezzi che saranno di 429 dollari per il Ryzen 9 7900, 329 dollari per Ryzen 7 7700 e 229 dollari per Ryzen 5 7600.

Stando alle informazioni condivise, Ryzen 9 7900 sarà dotato di 12 core, 24 thread, 76 MB di cache totale (64 MB L3 il resto L2) e una frequenza massima di 5,4 GHz. Ryzen 7700 invece presenta 8 core, 16 thread, 40 MB di cache e clock di 5,3 GHz. Infine con il Ryzen 5 7600 si scende a 6 core e 12 thread, 5,1 GHz di frequenza massima e 38 MB di cache. Tutti e tre hanno un TDP di 65W.

Stando a una slide, Ryzen 9 7900 con memorie DDR5-6000 sarà mediamente il 19% più veloce in ambito gaming rispetto al Ryzen 9 5900X, con TDP di 105W e memorie DDR4-3600.

Rispetto ai prezzi di lancio delle versioni X, abbiamo una differenza di 120 dollari in meno per il Ryzen 9 7900 e di 70 dollari in meno per gli altri due processori. Tuttavia VideoCardz fa notare che queste differenze si assottigliano di molto se guardiamo gli attuali prezzi su Amazon: solo 10 - 11 dollari.

Per tutti i dettagli sui nuovi processori di AMD non ci resta che attendere il CES 2023, che avrà inizio il 5 gennaio 2023.