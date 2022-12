Avatar: La Via dell'Acqua: quasi 700 milioni di dollari di incassi globali, pur con il meteo avverso

Prosegue la marcia di Avatar: La Via dell'Acqua che, stando agli ultimi aggiornamenti pubblicati da Deadline, a giovedì 22 dicembre 2022 aveva incassato globalmente 661,4 milioni di dollari, nonostante le condizioni meteo avverse negli Stati Uniti, che hanno rallentato moltissimo la vendita dei biglietti e costretto addirittura alcuni cinema a chiudere del tutto. Entro domenica si prevede che il film raggiunga gli 800 milioni di dollari d'incassi globali.

Meteo a parte, Avatar: La Via dell'Acqua ha fatto registrare una buona settimana, grazie soprattutto alla fine delle partite della Coppa del Mondo di calcio, che hanno riportato tante persone al cinema. In Francia il film è cresciuto del 70% rispetto alla settimana precedente, mentre in Germania del 35%. In Italia solo del 17%, ma qui da noi pare che stia faticando moltissimo in generale. Oltretutto la nostra nazionale non era ai mondiali. In Brasile la crescita è stata del 22%.

Attualmente Avatar: La Via dell'Acqua è il 5° film per incassi del 2022 a livello internazionale. Ci si aspetta un fine settimana debole per via del Natale, ma poi gli incassi del film dovrebbero mantenersi forti per tutto il periodo vacanziero.

A giovedì 22 dicembre 2022 i cinque mercati internazionali principali del film sono stati: Cina, con 74,3 milioni di dollari (si stimano 79,6 milioni di dollari raggiunti venerdì), Francia, con 41,8 milioni di dollari, Corea del Sud, con 34,3 milioni di dollari (si stimano 37,9 milioni di dollari raggiunti venerdì), Germania, con 28,9 milioni di dollari e India, con 28,4 milioni di dollari.