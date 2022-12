Xbox: evento a inizio 2023 confermato da Jeff Grubb, che parla di un gioco del livello di Pentiment

Il giornalista Jeff Grubb ha confermato che a inizio 2023 dovrebbe svolgersi un evento Xbox, anticipando anche uno dei potenziali contenuti: un gioco di Tango Gameworks dello stesso livello di Pentiment.

Grubb ne ha parlato nel corso dell'ultima puntata del podcast The XboxEra, commentando una voce di corridoio emersa negli scorsi giorni.

Grubb: "Parlando di quell'evento che tutti continuano a suggerire essere in arrivo all'inizio dell'anno prossimo, non so dirvi con precisione cosa sia stato detto dagli altri, ma anche io ne ho sentito parlare e posso dirvi qualcosa su uno dei giochi che saranno presenti. Dovrebbe essere un gioco di livello Pentiment da uno studio first party, che non è Obsidian." Successivamente è stato specificato che si parla di Tango Gameworks, lo studio di Shinji Mikami che nel 2022 ha lanciato Ghostwire: Tokyo.

Che si intende con "gioco del livello di Pentiment"? Probabilmente si parla di livello produttivo, ossia di un gioco più piccolo rispetto ai normali tripla A, magari con una forte impronta stilistica. Considerando che Tango Gameworks lancerà su Xbox anche Ghostwire Tokyo nel 2023 (attualmente è un'esclusiva console di PS5), potrebbe trattarsi di una bella combo, sempre che la qualità sia avvicinabile a quella del gioco di Obsidian.

Naturalmente l'invito in questi casi è sempre quello di prendere tutto con le dovute cautele, visto che si parla di voci di corridoio. Aspettiamo conferme da parte di Microsoft prima di dare l'evento e gli annunci per scontati.