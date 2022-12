Xbox: uno showcase a inizio 2023? Nuove voci e indizi sembrerebbero confermarlo

Nuove voci di corridoio e presunti indizi scoperti dai giocatori sembrerebbero rafforzare le teorie che Microsoft ha in programma un grosso showcase Xbox nei primi mesi del 2023 per presentare in pompa magna la line-up di Xbox e Game Pass del prossimo anno.

Il primo segnale era arrivato da Aaron Greenber di Microsoft, che ha promesso ai giocatori Xbox che non dovranno attendere a lungo per scoprire cosa bolle in pentola per il 2023. Successivamente Jez Corden, noto insider e giornalista di Windows Central, ha dichiarato di aver ricevuto delle informazioni riguardo a un evento Xbox dalle dimensioni simili agli XO pre-Covid entro il primo trimestre 2023.

Come accennato in apertura ora sono arrivati nuovi elementi, che sembrerebbero confermare tale ipotesi. Rand al Thor 19, celebre YouTuber e uno dei conduttori di The Xbox Two assieme a Jez Corden, ha dichiarato nell'ultimo episodio del podcast di aver ricevuto conferma da due fonti differenti che Microsoft ha intenzione di organizzare un evento a inizio 2023.

A ciò si aggiungono i potenziali indizi arrivati dai team della serie racing Forza nei scorsi mesi, come segnalato da redditor meganinj4. Nello specifico Turn 10 ha dichiarato a settembre che lo studio interagirà nuovamente con i giocatori a inizio del 2023 per parlare del nuovo Forza Motorsport.

Xbox

PlayGround Games nell'episodio Forza Monthly di novembre ha detto invece che gli sviluppatori stanno lavorando duramente alla seconda espansione di Forza Horizon 5 e che possiamo aspettarci di vederla a inizio 2023, con maggiori informazioni che verranno condivise dopo l'inizio dell'anno. L'idea dunque è che, salvo imprevisti, le presentazioni relative a Forza Motorsport e Horizon 5 avverranno durante un evento Xbox, aumentando le probabilità che effettivamente ce ne sia uno in programma a inizio del prossimo anno.

Del resto Microsoft nei prossimi mesi dovrà anche svelare le date di uscita di Starfield e Redfall, nonché probabilmente presentare nuovi progetti in arrivo nel breve e lungo periodo da parte dei suoi studi first-party, quindi l'ipotesi di uno showcase a inizio anno ci sembra tutto sommato plausibile. Staremo a vedere, per il momento raccomandiamo come al solito di prendere tutte le informazioni qui sopra per quello che sono, ovvero delle semplici indiscrezioni.