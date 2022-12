GameStop, Calendario dell'Avvento: Switch OLED e Splatoon 3 tra le offerte del 17 dicembre 2022

Continuano le promozioni proposte Calendario dell'Avvento di GameStop. Tra le offerte di oggi, sabato 17 dicembre 2022, troviamo dei bundle con Nintendo Switch OLED e vari giochi per la console della grande N, come Splatoon 3 e Animal Crossing.

Tra i bundle in promozione c'è quello di Nintendo Switch OLED con Minecraft a 359,98 euro o anche con un gioco a scelta tra Mario Kart 8 Deluxe, Pokémon Scarlatto o Violetto a 389,98 euro. In sconto anche i controller cablati di Power A.

Potete accedere alle offerte del Calendario dell'Avvento dal sito ufficiale di GameStop.it, a questo indirizzo. Di seguito abbiamo elencato tutte le offerte del 17 dicembre 2022, che includono console, accessori e giochi Nintendo Switch:

Splatoon 3 a 49,98 euro

Kirby e la Terra Perduta a 49,98 euro

Mario Party Superstars a 49,98 euro

Animal Crossing: New Horizons a 49,98 euro

Ring Fit Adventure a 69,98 euro

Minecraft per Nintendo Switch a 24,98 euro

Super Mario 3D World + Bowser's Fury a 49,98 euro

Controller Power A (Switch) - Kirby a 19,98 euro

Controller Power A (Switch) nero e bianco a 16,98 euro

Nintendo Switch OLED con Minecraft a 359,98 euro

Nintendo Switch OLED con Nitnendo Switch Sports a 379,98 euro

Nintendo Switch OLED con gioco a scelta (Mario Kart 8 Deluxe, Pokémon Scarlatto, Violetto) a 389,98 euro

Nintendo Switch OLED usato a 309,98 euro

Splatoon 3 è uno dei giochi in offerta da GameStop oggi

Come al solito, vi ricordiamo che le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop cambiano di giorno in giorno, quindi avete tempo fino alla mezzanotte per approfittare di una delle promozioni indicate qui sopra.

Che ne pensate delle offerte lanciate da GameStop oggi con il Calendario dell'Avvento?

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.