Cosa giocherete questo weekend? Il fine settimana è il momento perfetto per concedersi una pausa dallo studio o il lavoro e dedicarsi anima e corpo alla proprio passione videoludica. E come al solito, dato che siamo degli inguaribili impiccioni, siamo curiosi di sapere con quali giochi passerete il vostro tempo libero nel weekend antecedente al Natale.

La settimana trascorsa fondamentalmente è quella che fondamentalmente termina il calendario delle uscite dell'anno, offrendoci sia novità di spessore che graditi ritorni. Immaginiamo anche che in molti approfitteranno del periodo per recuperare alcuni dei titoli del loro backlog, prima che la lista si allunghi ulteriormente con i doni di Natale.

Questa settimana ha visto due grandi ritorni. Il 13 dicembre è arrivato Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion. Si tratta della versione rimasterizzata del prequel con protagonista Zack Fair, che offre una revisione completa della grafica in HD, una colonna sonora rimasterizzata, il doppiaggio per tutti i dialoghi, un'interfaccia rielaborata e anche diverse modifiche e aggiornamenti al sistema di combattimento. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion.

L'altro gradito ritorno è rappresentato da The Witcher 3: Wild Hunt. Niente remaster o remake in questo caso, ma piuttosto una corposa patch next-gen grazie alla quale ora il GDR di CD Projekt sfrutta la potenza di PS5, Xbox Series X|S e PC di ultima generazione, il ray tracing e il DLSS e introduce nuovi contenuti, migliorie e anche alcune delle migliori mod della community. Un lavoro notevole, considerando che offre la casa, come potrete constatare nella nostra analisi di The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition.

Crisis Core Final Fantasy 7 Reunon: il protagonista Zack Fair

Tra le novità invece non possiamo non menzionare High on Life. Si tratta di uno sparatutto in soggettiva sci-fi realizzato da Squanch Games e dal co-creatore e doppiatore di Rick e Morty, con un focus importante su black humor e situazioni sopra le righe. Nel gioco vestiremo i panni di un cacciatore di taglie improvvisato sulle tracce di un consorzio malavitoso che ha pensato bene di usare la razza umana come ingrediente speciale per una droga intergalattica. Per farlo dovremo fare affidamento sui Gatliani, degli alieni che assumono la forma di pistole e armi parlanti. Il gioco è disponibile su PC e Xbox Game Pass e se volete saperne di più vi consigliamo di leggere la nostra recensione di High on Life.

Tra le novità di questa settimana non possiamo non menzionare anche Melatonin, un rhythm game che, come potrete leggere nella nostra recensione, ci ha stupito per la pulizia estetica e per la cura delle tracce audio, in un riuscitissimo mix tra scenari onirici disegnati a mano e musiche lo-fi.

Questo weekend giocherete a uno dei titoli usciti negli ultimi giorni? O vi dedicherete a recuperare i giochi del backlog? Fatecelo sapere nei commenti.