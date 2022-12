Magic Vs. Metal, la recensione dello sparatutto tower defense tra sci-fi e fantasy

Una formula sulla carta accattivante, ma in concreto funziona a dovere? Ve lo riveliamo nella recensione di Magic Vs. Metal .

Utilizzando due layout differenti che cambiano in maniera sostanziale l'esperienza, rendendola più simile a uno strategico in tempo reale oppure a uno sparatutto in terza persona, potremo controllare l'una o l'altra fazione e cambiare liberamente l'unità selezionata mentre portiamo a termine missioni sempre più complesse, in cui l'imperativo è resistere all'assalto nemico e difendere la propria base.

È un po' una roba da "squali contro dinosauri" il concept alla base del nuovo gioco mobile di Foursaken Media, che ci proietta in un mondo post-apocalittico ormai deserto, in cui due fazioni si scontrano furiosamente per il controllo di ciò che resta delle risorse del pianeta: da una parte i Magi, creature legate alla magia; dall'altra i Mecha, potenti robot armati fino ai denti.

Per poterli superare indenni dovremo impiegare le risorse accumulate per acquistare potenziamenti relativi alla nostra unità, alle truppe di supporto, all'arma principale e alla base: un meccanismo che a un certo punto mette inevitabilmente in campo dinamiche pay-to-win, anche se in realtà il modello free-to-play adottato per l'occasione ci è sembrato onesto e piuttosto permissivo, almeno nelle prime ore.

Le prime missioni della campagna risultano banali, ma si tratta ovviamente di un espediente per introdurci in maniera molto graduale alle meccaniche del titolo di Foursaken Media, che dopo una prima serie di incarichi portati a termine ingrana la marcia e rivela appieno la propria natura tower defense, catapultandoci all'interno di scontri su larga scala che si fanno davvero impegnativi ed entusiasmanti.

Magic Vs. Metal (o Magia Vs Metallo , oppure ancora Magia contro Metallo , a seconda che lo si scarichi da App Store o Google Play) include un sostanzioso comparto single player in cui potremo scegliere se schierarci dalla parte dei Magi o dei Mecha, con due progressioni distinte e separate, e controllare tre differenti unità per parte.

Gameplay: azione o strategia?

Magic Vs. Metal, uno dei combattenti Magi assale i minion di metallo con i suoi incantesimi

Come detto, Magic Vs. Metal consente di scegliere fra due layout che cambiano parecchio il gameplay. Giocando infatti con lo schermo in modalità portrait, dunque con il dispositivo in verticale, si utilizza un solo dito per indicare al nostro combattente dove andare ed eventualmente chi attaccare, mentre la visuale fornisce una panoramica del campo di battaglia non molto facile da leggere.

Francamente questa opzione ci è sembrata molto meno valida rispetto alla modalità landscape, con il dispositivo in orizzontale, che trasforma l'esperienza in un solido mix fra sparatutto in terza persona e RTS, con la possibilità di pilotare direttamente il nostro personaggio grazie a un doppio stick virtuale, con tanto di fuoco automatico quando inquadriamo un nemico nel mirino ma un sistema di cooldown che razionalizza la capacità di attacco.

Magic Vs. Metal, l'attivazione delle unità di supporto sposta la telecamera in alto per consentirci di vedere tutto il campo di battaglia

Con truppe ostili sempre più numerose e ostiche che ci vengono incontro nel tentativo di distruggere la nostra base, ci troveremo non solo ad aprire il fuoco (o a lanciare incantesimi) per difendere la posizione, ma anche a sfruttare i punti azione che si ricaricano progressivamente per mettere in campo unità di supporto di vario genere, ad esempio torrette, automi, droni e vari tipi di colpi speciali o granate nel caso dei Mecha.

L'alternanza di queste opzioni offensive consolida il combat system, rendendolo parecchio sfaccettato e interessante, pur nella semplicità del breve corridoio in cui le due fazioni si danno battaglia. Ci sono infatti special che possono rovesciare le sorti dello scontro, ad esempio quella che consente di duplicare per alcuni secondi alcune unità di supporto, e che potremo equipaggiare al posto di altre manovre ritenute meno utili.