John Carmack lascia Meta e punta il dito contro la pessima gestione dell'azienda

John Carmack, co-fondatore di id Software e storico programmatore che ha lavorato a Quake, Doom e Wolfenstein, ha annunciato che lascerà Meta, la compagnia di Mark Zuckerber conosciuta prima come Facebook. Nel 2013 era diventato CTO di Oculus prima della sua acquisizione e dal 2019 ricopriva la posizione di consulente per la tecnologia e prodotti legati alla VR. Nel farlo ha inviato un lungo post ai suoi colleghi di lavoro, dove parla dei risultati positivi ma anche di gravi problemi di gestione del reparto VR, a suo avviso estremamente inefficiente, che ha deciso di condividere su Facebook dopo che alcuni stralci erano trapelati online.

"Questa è la fine del mio decennio in VR. Ho sentimenti contrastanti", inizia così il lungo post di Carmack, che potrete leggere per intero a questo link, dove successivamente ricorda i risultati positivi raggiunti durante la sua carriera a Meta.

"Quest 2 è quasi esattamente quello che volevo vedere fin dall'inizio: hardware mobile, tracking inside out, streaming opzionale su PC, schermo 4K (circa), efficiente quanto ai costi. Nonostante tutte le lamentele che ho sul nostro software, milioni di persone ne stanno ancora ottenendo benefici. Abbiamo un buon prodotto. È un successo e i prodotti di successo rendono il mondo un posto migliore. Tutto sarebbe potuto accadere un po' più velocemente e andare meglio se fossero state prese decisioni diverse, ma abbiamo costruito qualcosa di valore".

Carmack tuttavia non si fa problemi a parlare con gli ex-colleghi dei grossi problemi di inefficienza di Meta per quanto riguarda il settore VR. In particolare, punta il dito verso una gestione problematifca , affermando addirittura che la compagnia si "auto-sabota".

"Il problema è la nostra efficienza. [...] Un organizzazione che ha conosciuto solo l'inefficienza non è preparata all'inevitabile competizione, ma in realtà, quello che mi addolora di più è vedere un utilizzo della GPU al 5% in produzione. Mi offende."

"Abbiamo una quantità ridicola di persone e risorse, ma ci auto-sabotiamo costantemente e sprechiamo i nostri sforzi. Non c'è modo di indorare la pillola. Penso che la nostra organizzazione stia operando a metà dell'efficienza che mi renderebbe felice."

Carmack fa anche un mea culpa dichiarando di sentirsi frustrato perché, nonostante sia in un posizione di rilievo all'interno di Meta, non è stato abbastanza "persuasivo" nel risolvere dei problemi prima che arrecassero danni.

"È stata una lotta per me qui. Qui ho voce ai massimi livelli, quindi mi sento come se dovessi essere in grado di smuovere le cose, ma evidentemente non sono abbastanza convincente. [...] Non sono stato in grado di eliminare dei problemi stupidi prima che potessero causare danni o impostare una direzione e avere un team che la seguisse con fermezza. Penso che la mia influenza ai margini sia stata positivi, ma mai decisiva".

Detto ciò, Carmack è convinto che la VR abbia grande potenziale e che "non c'è compagnia migliore di Meta per farlo", nonostante ci sia "ampio margine di miglioramento" sul come fare le cose. Ha aggiunto che da ora in poi si occuperà a tempo pieno della sua startup, Keen Technologies, impegnata nello sviluppo di intelligenze artificiali.

Per Meta si tratta di un'altra defezione di spessore, dopo che il capo di Horizon VR ha lasciato la società, che nel frattempo sta perdendo miliardi di dollari a causa degli investimenti fatti nel metaverso.