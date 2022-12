Gothic 1 Remake: il video con gli auguri di Natale mostra una nuova immagine di gioco

THQ Nordic ha pubblicato un video di auguri natalizi a tema Gothic 1 Remake che contiene un'immagine inedita del gioco. Più precisamente viene mostrato Campo Vecchio, ossia l'agglomerato urbano più vecchio e ricco del gioco, situato nella Valle delle Miniere. Sullo sfondo possiamo vedere il vecchio castello, mentre in basso alcuni personaggi che lo popolano.

Campo vecchio è il luogo più ricco di Gothic (quindi anche del remake), grazie allo sfruttamento delle miniere, unico a commerciare con il re. Vediamo il filmato:

Vediamo l'immagine di Campo Vecchio estratta dal video:

Campo Vecchio in Gothic 1 Remake

Da notare che il filmato si conclude con la promessa che sapremo di più su Gothic 1 Remake nel 2023. Che sia finalmente pronto?

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Il regno di Myrtana è stato invaso da un'implacabile orda di orchi.

Per procurarsi la grande quantità di minerale magico necessario a forgiare potenti armi, re Rhobar II mette al lavoro tutti i prigionieri disponibili nelle miniere di Khorinis.Per impedirgli di fuggire, il sovrano chiede ai suoi maghi migliori di creare una barriera magica, ma qualcosa va per il verso sbagliato. La magia sfugge al controllo e una rivolta trasforma le miniere in una zona senza regole controllata dai prigionieri più violenti.

Il re è obbligato a scendere a patti con i capi della nuova fazione, mentre la tensione tra i diversi gruppi che popolano la miniera cresce continuamente. Quello che nessuno si aspetta è che l'arrivo di un prigioniero sconosciuto cambierà completamente la situazione.

Caratteristiche: