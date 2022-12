Offerte Amazon: carta ricarica del PSN da 120€ in sconto, può essere usata anche per PS Plus Premium

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una carta PS Plus Premium/ricarica del portafogli da 120€. Lo sconto è del 15%, ovvero di 18€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 120€. Il prezzo attuale è il più basso in assoluto. Il prodotto è venduto da Amazon e viene inviato immediatamente tramite email (quindi non si deve attendere un corriere). Non è possibile restituire il prodotto dopo il pagamento in quanto è digitale.

Il codice ricevuto potrà essere reclamato tramite il proprio account PlayStation e ricaricherà il portafogli per una cifra di 120€. Anche se presentato come una carta PS Plus Premium, il denaro caricato può ovviamente essere speso liberamente: ricordiamo che da quanto sono stati creati i vari livelli di abbonamento non esistono più vere e proprie carte PS Plus, ma ogni carta o solo una ricarica del portafogli PlayStation. Anche se non volete abbonarvi, quindi, potete acquistare per ottenere 18€ di credito PlayStation gratuiti. Se acquistate molto in digitale, sono soldi gratis.

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.