Cosa giocherete a Natale? Le feste sono finalmente arrivate e tra un'abbuffata e l'altra con amici e parenti forse riuscirete anche a ritagliarvi un po' di tempo da dedicare ai giochi. Magari alcuni sono nuovi di zecca e vi aspettano sotto l'albero, pronti per essere scartati. Molti invece sfrutteranno le feste per recuperare parte del loro backlog in vista del 2023, che sulla carta sarà un'annata ricca di giochi di spessore.

A proposito di backlog e Natale, Microsoft non sembrerebbe avere in serbo sorprese da qui alla fine dell'anno per gli abbonati a Xbox Game Pass ma considerando tutto il bendidìo uscito nel 2022 c'è davvero poco di cui lamentarsi: tra High on Life, Pentiment, A Plague Tale: Requiem, Return to Monkey Island, Persona 5, Scorn e Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker, giusto per citare alcune delle aggiunte degli ultimi mesi, c'è quanto basta per accontentare i gusti di tutti e sicuramente più di un titolo per passare in spensieratezza le feste.

Potremmo fare anche un listone di tutte le uscite del 2022, ma sarebbe davvero troppo lungo e risulterebbe indigesto, dunque ci limiteremo a citare alcuni dei giochi che si sono distinti nel corso dell'anno. A inizio anno abbiamo visto Dying Light 2 ed Elden Ring, con cui FromSoftware ha reinterpretato fondamentalmente il genere dei souls-like. C'è stato anche il ritorno di Monkey Island con un nuovo gioco e di The Witcher 3: Wild Hunt con un ricco aggiornamento next-gen. Anche dalla scena indipendente sono arrivati titoli di spessore, come ad esempio Norco, Tunic, Cult of the Lamb e Neon White.

Elden Ring

Non possiamo non citare poi la tripletta rappresentata da Gran Turismo 7, God of War: Ragnarok e Horizon Forbidden West firmata dai PlayStation Studios grazie alle quali Sony ha concluso un'altra ottima annata. Anche il 2022 di Nintendo Switch è stato abbondante e di qualità, grazie a Bayonetta 3, Xenoblade Chronicles 3, Splatoon 3 e Kirby e la Terra Perduta, giusto per citarne alcuni. Gli Xbox Studios invece sono stati poco prolifici quest'anno, ma oltre a Pentiment, As Dusk Falls e la versione 1.0 di Grounded, vale la pena ricordare esclusive console temporali e non di spessore come Vampire Survivors, Immortality e High on Life.

Insomma, di giochi ne sono usciti davvero tantissimi e, anche al netto dei gusti, è davvero difficile riuscire a recuperare tutto. Voi con quali giochi passere questo Natale?