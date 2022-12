GameStop, Calendario dell'Avvento: God of War Ragnarok tra le offerte del 24 dicembre

GameStop ha svelato l'ultima serie di promozioni del suo Calendario dell'Avvento, che oggi giunge al termine. Tra le offerte del 24 dicembre troviamo God of War: Ragnarok, FIFA 23 e Call of Duty: Modern Warfare 2.

A questo link trovate tutte le offerte attive oggi. In particolare è possibile acquistare God of War: Ragnarok per PS5 al prezzo di 49.98 euro, contro gli 81 euro standard. Meno allettanti le offerte dedicate a Need for Speed Unbound, Call of Duty: Modern Warfare 2 e così via, dato che in molti casi il risparmio è praticamente di soli 5 euro.

God of War: Ragnarok per PS5 a 49,98 euro

Mario + Rabbids Sparks of Home - Cosmic Edition per Switch a 34,98 euro

Just Dance 2023 Edition per PS5, Xbox Series X|S e Switch a 34,98 euro

Nintendo Switch Sports a 39,98 euro

Need for Speed Unbound per PS5 e Xbox Series X|S a 49,98 euro

FIFA 23 per PS5 e Xbox Series X|S a 49,98 euro

FIFA 23 per PC a 39,98 euro (codice digitale)

FIFA 23 per PS4 e Xbox One a 39,98 euro

FIFA 23 Legacy Edition per Nintendo Switch a 27,98 euro

Call of Duty: Modern Warfare 2 per PS5, PS4, Xbox Series X|S e One a 65,98 euro

Volante Hori - Racing Wheel Apex a 94,98 euro

Volante Hori - Racing Wheel Overdrive (Xbox) a 94,98 euro

Le offerte del Calendario dell'Avvento terminano oggi stesso, sabato 24 dicembre 2022, quindi se siete interessati avete tempo fino alla mezzanotte per acquistare uno dei titoli menzionati qui sopra a prezzo scontato.

Che ne pensate delle offerte lanciate da GameStop oggi con il Calendario dell'Avvento? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.