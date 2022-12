Forza Horizon 5 regala una Lamborghini gratis ai giocatori per la fine dell'anno

Playground Games ha deciso di regalare un'auto gratis ai giocatori di Forza Horizon 5 come regalo di fine 2022, per festeggiare il superamento delle sfide proposte dagli sviluppatori alla community di videogiocatori: si tratta della Lamborghini Sián Roadster, vediamo come scaricarla.

Come riferito nel tweet di Playground Games, "grazie alla generosità della community di Forza Horizon 5", la 2020 Lamborghini Sián Roadster è stata sbloccata per tutti i giocatori come ricompensa "Secret Santa" di quest'anno.



In base a quanto riferito dagli sviluppatori, si tratta della "Lamborghini più potente uscita finora". Per ottenere l'hypercar in questione bisogna dirigersi nella sezione dei Regali all'interno del Centro Messaggi per poterla sbloccare. A questo punto, la Lamborghini farà parte del nostro garage, con la possibilità di utilizzarla subito.

Rimaniamo intanto in attesa dei programmi di Playground Games per Forza Horizon nel 2022, dopo un anno veramente ricco di contenuti, eventi ed espansioni varie che hanno mantenuto sempre vivo il mondo di Forza Horizon 5 e attiva la sua community.

Nel frattempo, ci stiamo anche avvicinando all'uscita di Forza Motorsport, l'ottavo capitolo della serie di simulazioni di Turn10 che è destinato a rilanciare la serie come un vero e proprio reboot, sviluppato appositamente per Xbox Series X|S. In attesa di una data d'uscita, sappiamo che il gioco dovrebbe arrivare nella prima metà del 2023 in base a quanto riferito durante lo scorso E3. Playground Games è impegnata anche nello sviluppo del nuovo Fable.