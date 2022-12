NieR: Automata Ver1.1a, trailer svela le canzoni di apertura e chiusura dell'anime

Aniplex oggi ha pubblicato un nuovo trailer di NieR: Automata Ver1.1a, in cui ci viene offerto un assaggio delle canzoni utilizzate per le sequenze di apertura e chiusura dell'anime, che potrete visualizzare nel player all'interno di questa notizia.

La opening sarà "Escalate" di Aimer, gruppo musicale che, sempre in ambito di anime, ha realizzato la sigla di apertura "Znkyo Sanka" della Stagione 2 di Demon Slayer. Il tema di chiusura sarà invece "Antinomy" di Amazarashi, altro gruppo noto nell'ambito dell'animazione giapponese. Ad esempio sono gli autori di "Sora ni Utaeba" di My Hero Academia e "86" di Kyokaisen, nonché a "Deserving of Life" di NieR: Automata.

Nel trailer qui sotto trovate dei brevi estratti di entrambe le canzoni, assieme a nuove sequenze dell'anime.

Vi ricordiamo che l'anime di NieR: Automata Ver1.1a andrà in onda dal 7 gennaio 2023. In Italia sarà visibile tramite la piattaforma Crunchyroll. Si tratta dell'adattamento animato di NieR: Automata, l'Action RPG di Square Enix pubblicato nel 2017. La storia riprenderà quella del gioco originale, ma ci saranno alcune modifiche più o meno importanti, come confermato da Yoko Taro stesso.