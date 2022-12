S.T.A.L.K.E.R. 2, nuovo gameplay trailer in arrivo: data, orario e dettagli

A sorpresa tra poche ore sarà disponibile un nuovo gameplay trailer ufficiale di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Segnatevi data e orario: sarà disponibile a partire dalle 20:00 italiane di domani, giovedì 29 dicembre 2022.

Il trailer verrà pubblicato tramite il canale YouTube di IGN USA a questo indirizzo, ma potrete visualizzarlo all'interno di questa notizia all'orario indicato tramite il player sottostante.

Oltre a nuove sequenze di gameplay, stando la descrizione del filmato possiamo aspettarci anche degli aggiornamenti sullo stato dei lavori dagli sviluppatori di CSC Game World. Viene ribadito inoltre il lancio di S.T.A.L.K.E.R. 2 nel corso del 2023 su Xbox Series X|S, PC e Game Pass.

"Goditi il ​​primo nuovo trailer di gioco per S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl in quasi sei mesi mentre i suoi sviluppatori ucraini ci mostrano i progressi fatti con il loro sparatutto in prima persona. S.T.A.L.K.E.R. 2 è "un enorme open world senza confini" con una storia non lineare, realizzato tramite Unreal Engine 5. Sarà disponibile nel 2023 su PC e come console esclusiva su Xbox Series X/S. Verrà lanciato anche su Xbox Game Pass al day one.", recita la descrizione del video.

Come probabilmente saprete lo sviluppo del gioco è piuttosto problematico per via della guerra in Ucraina, patria del team di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, come dimostra questo surreale video che li riprende durante un bombardamento. Purtroppo, proprio di recente uno degli sviluppatori è morto combattendo l'invasione russa.