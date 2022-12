PlayStation Plus: ecco il peso dei giochi PS5 e PS4 gratis di gennaio 2023

Oggi Sony ha svelato ufficialmente i giochi PS5 e PS4 gratis che saranno disponibili per tutti gli abbonati a PlayStation Plus Essential, Extra e Premium il mese prossimo. In vista del loro debutto, PlayStation Game Size ha riepilogato le dimensioni del dowload dei titoli gratuiti di gennaio 2023.

Ecco quanto spazio dovrete liberare nell'hard disk o l'SSD della vostra console:

Star Wars Jedi: Fallen Order

PS4: 45,444 GB

PS5: 47,274 GB

Axiom Verge 2

PS4: circa 300MB

PS5: circa 250MB

Fallout 76

PS4: 74,997 GB

Vi ricordiamo che i prossimi giochi gratuiti del PlayStation Plus saranno disponibili per gli abbonati a partire da martedì 3 gennaio 2023. Questo significa anche che avete ancora pochi giorni per riscattare i giochi gratis del PS Plus di dicembre 2022.