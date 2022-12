PlayStation Plus, dicembre 2022: i giochi per Extra e Premium annunciati da Sony

PlayStation Plus vedrà l'arrivo a dicembre 2022 di una nuova mandata di giochi che gli abbonati di livello Extra e Premium potranno scaricare senza costi aggiuntivi. Anche stavolta si tratta di una lista molto corposa e interessante:

WWE 2K22 | PS4 - disponibile dal 3 gennaio 2023

Far Cry 5 | PS4

Far Cry: New Dawn | PS4

Far Cry Primal | PS4

Mortal Shell | PS4, PS5

Judgment | PS4, PS5

Yakuza: Like a Dragon | PS4, PS5

Yakuza 6: The Song of Life | PS4

La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor | PS4

La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra | PS4

The Pedestrian | PS4, PS5

Evil Genius 2 | PS4, PS5

Adventure Time: I Pirati dell'Enchiridion | PS4

Ben 10: Power Trip | PS4, PS5

Gigantosaurus: The Game | PS4

Pillars of Eternity II: Deadfire - Ultimate Edition | PS4

Worms W.M.D | PS4

The Escapists 2 | PS4

Ci sono anche alcuni classici PlayStation che entrano nel catalogo:

Ridge Racer 2 | PSP

Heavenly Sword | PS3

Oddworld: Abe's Exoddus | PS1

Pinball Heroes | PSP

"WWE 2K ritorna con un motore di gioco riprogettato e nuovi controlli. Giocate da soli o contro gli amici online o in locale impersonando le Superstar e le Leggende della WWE", si legge nel post sul PlayStation Blog.

"Affrontate non una, ma ben due avventure 'La mia ASCESA' (con storie distinte per il personaggio maschile e quello femminile), in cui plasmare la vostra storia come mai prima d'ora."

"Conducete il gioco come general manager della WWE e assumete il comando di Raw, SmackDown, NXT o NXT UK per arruolare il roster definitivo, poi affrontate i GM rivali per costruire il brand di maggior successo del WWE Universe." "Benvenuti a Hope County, Montana, terra dei liberi e dei coraggiosi, ma anche sede di una setta apocalittica nota come il Progetto dell'Eden's Gate. Affrontate i leader della setta, Joseph Seed e gli Araldi, per accendere il fuoco della resistenza che libererà la comunità sotto assedio."

"Personalizzate il vostro personaggio e liberate Hope County in solitaria o in modalità cooperativa a due giocatori, guidando iconiche muscle car, ATV, aerei e molto altro ancora per affrontare le forze del culto in epici combattimenti." "Impugnate le armi da soli o con un amico in cooperativa in una Hope County post-apocalittica 17 anni dopo una catastrofe nucleare globale. Unite le forze con i sopravvissuti e guidate la lotta contro la nuova pericolosa minaccia delle Gemelle, leader dei Guerrieri della Strada, che cercano di impadronirsi delle ultime risorse rimaste."

"Reclutate specialisti per potenziare la vostra base e sbloccare molte nuove funzionalità, come la creazione di armi ed equipaggiamenti, quindi avventuratevi in spedizione nei luoghi più famosi degli Stati Uniti." "La serie di Far Cry torna all'età della pietra, con un innovativo mondo aperto in grado di offrire paesaggi mozzafiato e imprevedibili incontri con popoli selvaggi. Giocate come Takkar, esperto cacciatore e ultimo superstite del suo gruppo."

"L'obiettivo è uno solo: sopravvivere in un mondo in cui voi siete le prede. Esplorate un nuovo caotico periodo storico pieno di situazioni inaspettate, pericoli insidiosi e storie eccitanti." "Mortal Shell è uno spietato e profondo GdR d'azione che metterà alla prova la vostra tenacia e sanità mentale in un mondo in frantumi. Mentre i resti dell'umanità appassiscono e marciscono, nemici fanatici si annidano tra le rovine."

"Non hanno alcuna pietà: per la vostra sopravvivenza saranno necessarie una consapevolezza, una precisione e un istinto superiori. Rintracciate i santuari nascosti dei seguaci devoti e scoprite il vostro vero obiettivo." "Dal team che ha creato la pluripremiata serie Yakuza arriva questo emozionante thriller psicologico in cui indosserete gli abiti dell'avvocato Takayuki Yagami, caduto in disgrazia e diventato detective privato, mentre prova a farsi strada nella rete criminale sotterranea di Kamurocho per indagare su una serie di macabri omicidi."

"Seguite i sospettati, scoprite gli indizi e portate le prove in tribunale. Sfruttate due stili di combattimento esclusivi per abbattere gli avversari in scontri elettrizzanti."

Yakuza: Like a Dragon, Ichiban e Nanba in una scena di grande spessore

"Partite da zero e diventate un drago in questo GdR d'azione. Ichiban Kasuga, lo scagnozzo di una famiglia yakuza di Tokyo, torna in libertà dopo aver scontato 18 anni per un crimine che non ha commesso. Il vostro obiettivo sarà scoprire la verità dietro il tradimento della vostra famiglia mentre esplorate e combattete in una moderna città giapponese."

"Costruite un gruppo affiatato scegliendo tra gli emarginati della società e passate del tempo con loro per sbloccare nuove abilità e combo. Prendetevi una pausa dalla vostra avventura per divertirvi con i go-kart, i giochi arcade o completando ben 50 missioni secondarie."

Yakuza 6: The Song of Life, Kazuma Kiryu porta a spasso il piccolo Haruto

"La conclusione dell'epica storia di Kazuma Kiryu vede il Drago di Dojima assumere il ruolo di padre adottivo, nel tentativo di proteggere il giovane Haruto e di scoprire il mistero che si cela dietro il grave attacco alla madre del bambino."

"Esplorate Onomichi, Hiroshima e, con l'aiuto di alcuni improbabili amici, addentratevi in uno spietato mondo criminale, sconfiggete i clan che cercano Haruto e trovate le risposte che cercate." "Combattete per le lande di Mordor e scoprite la verità sullo spirito che vi soggioga in questa avventura d'azione in terza persona che racconta un nuovo capitolo della saga della Terra di Mezzo."

"Svelate le origini degli Anelli del Potere, costruite la vostra leggenda e infine affrontate la malvagità di Sauron." "Superate le linee nemiche per forgiare il vostro esercito, conquistate le Fortezze e dominate Mordor dall'interno."

"Scoprite come l'apprezzato Sistema Nemesi riesca a creare storie personali uniche per ogni nemico o seguace e affrontate l'immane potere dell'Oscuro Signore Sauron e dei suoi Spettri dell'Anello, in questa nuova epica storia della Terra di Mezzo."

The Pedestrian, cartelli e strade

"In questo delizioso e originale rompicapo vi godrete un viaggio senza testo, in cui tutte le idee sono condivise tramite icone e le vostre capacità di osservazione saranno messe alla prova."

"Riorganizzate e ricollegate i cartelli pubblici per esplorare e avanzare in ognuna delle coinvolgenti ambientazioni del gioco." "Assumete il controllo di un criminale e mettete in moto i suoi piani per la conquista del mondo in questo gioco satirico di spionaggio. Se essere cattivi dà così tante soddisfazioni, le forze dell'ordine non hanno alcuna possibilità!"

"Costruite il vostro originale covo del male, insieme a dispositivi meravigliosamente malvagi. Addestrate una banda di tirapiedi criminali, reclutate potenti scagnozzi e difendete il vostro covo dalle forze dell'ordine. Dominate il mondo portando a termine piani malvagi e costruendo un dispositivo Doomsday."

Adventure Time: I Pirati dell'Enchiridion e i suoi coloratissimi scenari

"Ehi! La Terra di Ooo è sommersa e spetta a Finn e Jake scoprire il perché. Unitevi ai nostri eroi in un viaggio attraverso acque inesplorate, in cerca di preziosi indizi e interrogando personaggi sospetti."

"Potenziate i vostri eroi, usate oggetti, incantesimi, pozioni e le straordinarie abilità dei personaggi per lottare contro i cattivi in combattimenti tattici dal ritmo serrato, e risolvete il mistero per salvare questo mondo sommerso dall'acqua!"

Ben 10: Power Trip, l'artwork ufficiale

"Indossate l'Omnitrix e trasformatevi negli incredibili alieni di Ben 10, mentre vi avventurate e combattete in un mondo in 3D pieno di azione per fermare i diabolici piani del perfido Stregone. Affrontate in emozionanti combattimenti alcuni dei più letali nemici che Ben abbia mai incontrato."

"Risolvete divertenti puzzle, usate le vostre abilità per aiutare gli abitanti che incontrerete e raccogliete i potenziamenti per migliorare i vostri alieni. Potrete anche fare squadra per divertirvi in modalità cooperativa in locale su schermo condiviso."

Gigantosaurus 2: Il Gioco, i protagonisti in fuga da un tirannosauro

"Esplorate e gareggiate nel mondo preistorico di Gigantosaurus. Questo videogioco tratto dalla serie animata TV è una dino-favola Disney in cui salvare il mondo e, al contempo, partecipare a folli corse, per un gigantesco divertimento!"

"Giocate da soli o con un amico, esplorando e risolvendo enigmi, poi partecipate a un super rally frenetico per raggiungere il traguardo e la zona successiva."

Pillars of Eternity 2: Deadfire, una sequenza di combattimento

"Dotata di un vastissimo mondo aperto, un enorme cast di personaggi e una storia da approcciare liberamente, la Ultimate Edition di questo pluripremiato GdR per giocatore singolo dei maestri di Obsidian Entertainment include tutti i principali aggiornamenti ed espansioni."

"Il dio Eothas si è risvegliato dal suo sonno, erompendo da sotto il vostro castello, sterminando il popolo e trafugando un pezzo della vostra anima. Solo voi e i vostri compagni potete sventare le macchinazioni del dio canaglia mentre imperversa nell'arcipelago del Deadfire."

Worms W.M.D., un attacco andato a buon fine

"Worms W.M.D si candida a essere il miglior capitolo della mitica serie, grazie a una splendida grafica 2D disegnata a mano, nuove armi, veicoli, edifici e l'aggiunta di un inedito sistema di creazione, nonché il ritorno di diverse funzioni e armi dei vecchi episodi."

"Cimentatevi con 30 livelli di difficoltà crescente in modalità Campagna usando un enorme arsenale di armi nuove e classiche, poi sfidate fino a cinque avversari in esilaranti battaglie tattiche con un massimo di otto vermi a testa, in modalità multigiocatore online o locale, anche in partite classificate."

The Escapists 2 e la sua tipica visuale dall'alto

"È il momento di tornare a vivere la vita di un detenuto ed evadere dalle prigioni più sorvegliate del mondo in The Escapists 2. Man mano che le prigioni diventano più dure, dovrete ideare dei piani di fuga sempre più creativi. Ma niente paura, perché avrete a disposizione una quantità di opzioni per mettere a punto ogni sorta di progetto."

"Inoltre, potrete unirvi a un massimo di tre amici per creare la squadra perfetta con cui azzardare i tentativi di fuga più incredibili. Giocate online o radunatevi sul divano per vivere una straordinaria avventura!"