Nvidia GeForce Beyond: data e orario dell'evento del CES 2023

Nvidia ha annunciato data e orario di GeForce Beyond che si svolgerà durante il CES 2023 a inizio gennaio. Segnatevelo sul calendario: l'appuntamento è fissato per il 3 gennaio 2023, a partire dalle 17:00 italiane.

Sarà possibile seguire in diretta l'evento sul canale Twitch ufficiale di Nvidia a questo indirizzo o da quello YouTube da qui. La compagnia non si è sbilanciata su cosa verrà mostrato di preciso, limitandosi ad affermare che per l'occasione scopriremo "le ultime le ultime innovazioni nel gaming, nella creazione e nella tecnologia grafica".

In realtà sulla base dei leak dei giorni scorsi sappiamo già alcune delle novità che verranno annunciate. Ad esempio, è praticamente certo che durante l'evento verrà svelata la scheda video Nvidia RTX 4070 Ti, a quanto pare nata dalle ceneri della 4080 da 12 GB, cancellata da Nvidia prima del debutto sul mercato. Addirittura la scheda è già apparsa in alcuni negozi e secondo dei test è il 5% più veloce di RTX 3090 Ti su OctaneBench.

La vera protagonista dell'evento dovrebbe essere però la serie RTX 4000 per laptop da gaming, di cui alcuni giorni fa abbiamo riportato le presunte specifiche, svelate in anticipo da dei leak. Per saperlo con certezza non ci resta che attendere il GeForce Beyond della prossima settimana.