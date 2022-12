Nvidia RTX 4070 Ti: 5% più veloce della RTX 3090 Ti su OctaneBench, prima apparizione nei negozi

La GPU Nvidia RTX 4070 Ti sta per arrivare sul mercato, come intuibile dall'apparizione del primo risultato sul benchmark OctaneBench, dove ha fatto un risultato del 5% superiore alla RTX 3090 Ti.

La Nvidia RTX 4070 Ti ha segnato una media di 725,30 punti con il celebre benchmark, mostrandosi oltretutto stabilissima, contro i comunque ottimi 688,2 punti di media della RTX 3090 Ti.

La Nvidia RTX 4070 Ti dovrebbe arrivare a breve sul mercato. Basata su AD104, avrà 7680 CUDA core e 12GB di memoria GDDR6X, segue l'arrivo della RTX 4090 e della RTX 4080.

Va sottolineato che Octanebench non è un benchmark pensato per valutare le prestazioni dell'hardware con i videogiochi, ma un motore di rendering che supporta interfacce di computing come CUDA di Nvidia o Metal dell'hardware di Intel e AMD.

Per quanto riguarda l'arrivo sul mercato, è spuntata su Reddit un foto di una Nvidia RTX 4070 Ti in vendita in un negozio serbo, anche se la scheda non dovrebbe essere ancora ufficialmente disponibile.

La prima Nvidia RTX 4070 Ti in vendita

Per quanto riguarda il prezzo, il negozio vende la scheda a 172.229 RSD, ossia a circa 1080€. Non poco, considerando che stiamo parlando di una scheda di terza fascia per la serie 40.