Prey: pubblicato online un prototipo risalente al 1995

Pubblicato online un prototipo di Prey risalente al 1995. Attenzione perché non stiamo parlando del Prey di Arkane Studios, ma di quello originale, poi uscito nel 2006 a opera di Human Head Studios, il cui sviluppo fu decisamente complicato. Sì, tra il prototipo emerso online e il gioco finito passarono ben undici anni.

Prey ebbe numerosi problemi a causa delle sue ambizioni. In particolare la creazione di portali in tempo reale creò non poche difficoltà, rallentando lo sviluppo fino a quasi fermarlo. Alla fine riuscì ad arrivare su PC e Xbox 360, dimostrandosi uno sparatutto apprezzabile, che ottenne un buon successo, tanto da far partire lo sviluppo del seguito.

La proprietà intellettuale fu poi acquistata da Bethesda che cancellò il seguito, quasi ultimato, e affidò il marchio ad Arkane, che cambiò completamente genere realizzando un capolavoro assoluto del genere degli immersive sim, Prey.

Ora è possibile dare uno sguardo al prototipo originale del gioco, scaricabile da archive.org e giocabile usando DOSbox.

Considerate che non si tratta neanche di una demo, ma di un prototipo, quindi non aspettatevi rifiniture o qualcosa che si avvicini al gioco finito, visto che il suo scopo era solo sperimentale / dimostrativo.

Parlando di prototipi ritrovati, nelle scorse ore è stato pubblicato online anche quello del platform 2D di Duke Nukem Forever.