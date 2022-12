PlayStation VR2 non è wireless per garantire il massimo delle performance

Con il lancio di PlayStation VR2 ormai vicino, il Hideaki Nishino di Sony ha spiegato come mai il visore di PS5 non è wireless come altri prodotti della concorrenza, ma piuttosto può essere fruito solo collegando alla console tramite l'apposito cavo USB. Il motivo è semplice: solo così sì possono massimizzare le performance della periferica.

Nishino lo ha svelato in un'intervista con Famitsu, in cui spiega che Sony non esclude nessuna possibilità e che sta facendo le ricerche tecniche sulla connessione wireless, per quanto al momento il collegamento con cavo è la soluzione migliore in termini di prestazioni.

"Comprendiamo anche che passare al wireless offrirebbe un'esperienza differente, quindi esaminiamo sempre tutte le possibilità e facciamo ricerche tecniche", ha detto Hoshino.

"Tuttavia rimane il problema di fino a che punto la connessione via cavo può essere sostituita da una wireless in termini di performance."

PlayStation VR2

Alcuni visori VR sul mercato, come Meta Quest 2, consentono una connessione wireless, dunque senza cavi. Se da una parte ciò risulta sicuramente più pratico e comodo, dall'altra possono verificarsi dei problemi di stabilità, performance e input lag, assenti con il collegamento via cavo.

PlayStation VR2 sarà disponibile nei negozi a partire dal 22 febbraio 2023. Assieme a PS5 il visore sarà protagonista di una presentazione ufficiale al CES 2023 che andrà in onda il 4 gennaio 2023.