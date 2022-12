Hogwarts Legacy: una clip mostra gli effetti della pozione Edurus

Avalanche Software ha presentato con una breve clip pubblicata su Twitter la pozione Edurus di Hogwarts Legacy e i suoi effetti durante i combattimenti.

Possiamo tradurre dal latino il termine "Edurus" come un aggettivo che descrive qualcosa di molto duro e resistente. Ed esattamente questo l'effetto che ha sul nostro personaggio: come possiamo vedere nella clip qui sotto, una volta ingerita la pozione la pelle della protagonista si indurisce fino a diventare di pietra, a tal punto che può incassare un incantesimo avversario senza batter ciglio per poi contrattaccare.

Apprendiamo inoltre che per creare questa pozione avremo bisogno di un'unità di Uova di Ashwinder e una pelliccia di Mongrel.

Hogwarts Legacy sarà disponibile a partire dal 10 febbraio 2023 per PS5, Xbox Series X|S e PC. I giocatori PS4 e Xbox One invece dovranno attendere fino al 4 aprile 2023, mentre quelli su Nintendo Switch fino al 25 luglio.

Di recente abbiamo visto in azione nuovamente Hogwarts Legacy in lungo gameplay showcase andato in onda a metà dicembre, ecco un riassunto delle novità mostrate.