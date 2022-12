Hogwarts Legacy, tutte le novità dal secondo Gameplay Showcase

La notizia del rinvio su PS4, Xbox One e Nintendo Switch è stata senz'altro una tegola non da poco rispetto alle ambizioni del progetto, che puntava senz'altro sull'enorme base installata delle piattaforme di precedente generazione per registrare i numeri che ci si aspetta da un prodotto così atteso, ma il debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S non subirà ritardi.

A questo punto viene richiamato l' ippogrifo che sarà disponibile come bonus per i preorder: la creatura spunta fuori dalla borsa del protagonista, come in Animali Fantastici, e si lascia cavalcare per alcuni metri come fosse un cavallo, per poi spiccare il volo aprendo le sue ampie ali. In questa fase i ragazzi di Avalanche hanno mostrato anche come cambieranno le stagioni, passando dall'autunno a un inverno innevato: una progressione che accompagnerà gli eventi della storia.

Dicevamo dell'atterraggio: il personaggio comincia a passeggiare fra le casette e le viottole, intrattenendosi persino a bere un drink presso una taverna all'aperto, mentre la minimappa posta in basso a sinistra evidenzia la presenza di svariati punti di interesse : si tratta di opportunità di interazione che possono tradursi in situazioni differenti, persino scontri o la possibilità di apprendere nozioni di magia antica che potrebbero rivelarsi utili nel corso della campagna.

Dal punto di vista visivo, infatti, Hogwarts Legacy si conferma davvero ben fatto , sebbene senza dubbio "tradizionale" in termini di struttura open world, e i pochi episodi di stuttering che si notano durante la demo potrebbero essere risolti da qui al lancio. C'è tuttavia ancora il grosso dubbio sull'effettiva presenza di una modalità prestazioni a 60 fps: sebbene annunciata dal team di sviluppo lo scorso maggio, per il momento non è stata mostrata in azione.

Mentre il nostro personaggio atterra in prossimità di una sorta di raduno di studenti, ci viene detto dagli sviluppatori che la scopa potrà essere modificata in vari modi presso un negozio di Hogsmeade, dunque anche le sue caratteristiche cambieranno. A quanto pare gli upgrade serviranno ad esempio per poter raggiungere altezze maggiori e spostarsi più rapidamente in volo, che per il momento viene reso molto bene pur essendo privo di una marcata sensazione di velocità: lo scotto da pagare quando devi mostrare sullo schermo tutti questi elementi.

Non è dunque un caso che la nuova presentazione sia stata aperta proprio con il personaggio che passeggia al di fuori delle mura di Hogwarts, ammirando foreste e montagne, per poi richiamare in un istante la propria scopa, salirci sopra e cominciare a volare verso l'orizzonte. Prima più veloce, poi soffermandosi sugli insediamenti urbani, con alcune casette nel bosco e sentieri fra gli alberi, fiumi e passanti.

Se nel primo Gameplay Showcase di Hogwarts Legacy gli autori si sono concentrati nel mostrarci gli interni del castello e tutte le attività con cui potremo cimentarci in tale frangente, è anche vero che a un certo punto si è parlato di ciò che circonda la celebre Scuola di Magia e di come sarà possibile raggiungere tutto ciò che si può ammirare in lontananza , negli splendidi paesaggi che incorniciano il mondo di gioco.

Non è tutto: ricorrendo alle pozioni durante i combattimenti potremo non solo ripristinare rapidamente gli indicatori come quello per le Maledizioni Senza Perdono, ma anche far comparire piante che si comportano in pratica come torrette d'assalto, e che bersagliano in automatico in nemici supportando la nostra azione, oppure che emettono suoni in grado di stordire gli avversari.

Lo scenario della Foresta Proibita, particolarmente inquietante ed evocativo, ci conduce all'arena, che ha la caratteristica di farci ottenere immediatamente le Maledizioni Senza Perdono , così da poterle utilizzare negli scontri. Il loro impiego è molto interessante, ad esempio Avada Kedavra si pone come una finisher e implica l'uccisione istantanea del nemico, ma richiede ovviamente il caricamento di un indicatore per poter essere lanciata.

Mostrato brevemente nel primo Gameplay Showcase di Hogwarts Legacy, il combattimento è stato presentato in maniera più approfondita, conducendoci nell'Arena di Combattimento delle Arti Oscure che si trova nella Foresta Proibita: un altro contenuto extra del gioco, riservato in questo caso alla Deluxe Edition ma acquistabile eventualmente anche dai possessori della versione standard. Niente paura, tuttavia: saranno presenti altre due arene liberamente accessibili da tutti.

La Stanza delle Necessità

Hogwarts Legacy, la Stanza delle Necessità

L'ultima parte del Gameplay Showcase è stata dedicata alla Stanza delle Necessità, che si pone come la nostra base all'interno di Hogwarts: potremo non solo modificarla e personalizzarla sul piano estetico, ma anche sfruttarla per creare pozioni, coltivare piante e finanche allevare degli animali. Nel video viene mostrato come cambiare alcuni aspetti dell'architettura o dell'arredamento, e il risultato è anche qui di grande impatto, con effetti visivi splendidi ad accompagnare questa sezione in stile The Sims.

Dalla stanza è possibile accedere al vivaio, una zona parallela in cui vivono e si muovono liberamente gli animali che stiamo allevando, anche qui come in Animali Fantastici. Curare e accudire queste creature consentirà di ottenere da loro materiali e risorse che potremo impiegare per la creazione di nuovo e più potente equipaggiamento: un po' alla Monster Hunter, ma senza dover ammazzare la bestia di turno, anzi cercando di farcela amica.

Hogwarts Legacy, il vivaio e i suoi animali... fantastici

Il vivaio si pone come un luogo caratterizzato da una propria progressione. Dovremo tornarci per dar da mangiare agli animali, spazzolarli e coccolarli, ma andando avanti nell'avventura ed entrando in possesso di maggiori risorse avremo modo di richiamare oggetti in grado di assolvere ad alcune di queste funzioni in maniera automatica, come ad esempio il dispositivo per la distribuzione del cibo oppure dei giocattoli con cui le creature possano divertirsi.

Insomma, pare proprio che passeremo diverse ore semplicemente a gestire e a sperimentare le varie sfaccettature della Stanza delle Necessità e dei vivai, al plurale: durante la campagna potremo sbloccarne di nuovi, con paesaggi e caratteristiche differenti. Un'ulteriore freccia nell'arco dei ragazzi di Avalanche Software, che stanno dimostrando sempre di più quanta passione e attenzione abbiano messo nella realizzazione di Hogwarts Legacy.