Evercade EXP: disponibile da oggi in Italia la nuova console portatile per il retrogaming

Blaze Entertainment ha annunciato che Evercade EXP, la sua nuova console portatile dedicata al retrogaming, è disponibile da oggi, 15 dicembre 2022, anche in Italia presso vari rivenditori selezionati, nell'edizione speciale di lancio con giochi Capcom e Irem inclusi.

Per conoscerla meglio, vi rimandiamo alla recensione di Evercade EXP che abbiamo pubblicato proprio in questi giorni: si tratta di un'evoluzione nel sistema di console elaborato da Blaze, che sfrutta le stesse cartucce utilizzate dai dispositivi precedenti ma utilizzabile anche in portabilità.

Evercade EXP presenta diverse migliorie rispetto alla versione precedente, sia in termini di emulazione che come soluzioni hardware.

La console è dotata di uno schermo ad alta risoluzione IPS, e ha connettività Wi-Fi integrata per gli aggiornamenti. Tra le specifiche interne troviamo inoltre più RAM, più memoria d'archivio e un chip più veloce che portano la versione portatile all'altezza delle specifiche della variante console da collegare alla TV, Evercade VS.

Troviamo inoltre nuove modalità e tecniche di gioco, come la modalità TATE che consente di giocare agli sparatutto con orientamento verticale in maniera più fedele, ruotando il display di 90° con orientamento verticale, e i nuovi pulsanti TATE sulla sinistra del dispositivo per controllare il gioco.

Questo è l'elenco completo dei giochi inclusi con Evercade EXP:

IREM Arcade 1 Cartridge Collection

R-Type

Moon Patrol

10-Yard Fight

Lightning Swords

Battle Chopper

In The Hunt

Capcom Collection (pre-installata)

1942 (Arcade version)

1943 (Arcade version)

1944 : The Loop Master (Arcade version)

Bionic Commando(Arcade version)

Captain Commando (Arcade version)

Commando (Arcade version)

Final Fight (Arcade version)

Forgotten Worlds (Arcade version)

Ghouls 'n Ghosts (Arcade version)

Legendary Wings (Arcade version)

MERCS (Arcade version)

Street Fighter II': Hyper Fighting (Arcade version)

Strider (Arcade version)

Vulgus (Arcade version)

Mega Man (8-bit)

Mega Man 2 (8-bit)

Mega Man X (16-bit)

Breath of Fire (16-bit)

Evercade EXP è compatibile con le 36 precedenti cartucce Evercade, più circa 400 nuovi giochi. Il prezzo di lancio è di 149,99 euro su Amazon.