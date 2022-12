Chainsaw Man, il cosplay di Power da Shirogane-sama sorride e ci augura Buon Natale

Shirogane-sama ha deciso di dedicare un nuovo cosplay a Chainsaw Man e di interpretare in particolare il personaggio di Power, che nella sua foto ci saluta sorridente, augurandoci Buon Natale.

Divenuto rapidamente un anime di culto, vedi ad esempio l'opening ricreata con Animal Crossing, Chainsaw Man ha avuto senz'altro il merito di introdurre numerosi personaggi affascinanti e iconici, come appunto Power.

Dietro l'aspetto di una ragazza apparentemente normale si cela in questo caso una potente creatura demoniaca, come evidenziano le sue lunghe corna rosse, che aumentano di dimensioni quando entrano in contatto con una quantità eccessiva di sangue.

Vi piacciono i cosplay di Shirogane? Fra i suoi ultimi lavori segnaliamo Ryuko Matoi da Kill la Kill, Yae Miko da Genshin Impact, 2B da NieR: Automata e Lucy da Cyberpunk: Edgerunners.