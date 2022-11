Chainsaw Man: l'opening dell'anime ricreata con Animal Crossing, il risultato è fantastico

Cosa hanno in comune Chainsaw Man e Animal Crossing: New Horizons, oltre al fatto di essere estremamente popolari e nati in Giappone? Praticamente nulla, ma ciò non ha impedito a uno YouTuber giapponese di ricreare l'opening dell'anime utilizzando il gioco Nintendo, creando una parodia davvero ben riuscita, come potrete constatare voi stessi nel video qui sopra.

Il lavoro dietro a questa parodia come possiamo vedere è stato davvero certosino. Giusto per fare un paragone, di seguito la versione originale:

Questo inatteso crossover tra Chainsaw Man e Animal Crossing: New Horizons è stato realizzato dallo YouTuber giapponeseイヨくんの【あつ森アイランド】. Sul suo canale è possibile trovare tante altre parodie di anime ricreate utilizzando Animal Crossing, come ad esempio le opening di Spy x Family e la celebre "We Are!" di One Piece.

Chainsaw Man è ambientato in un mondo in cui l'umanità convive con la minaccia costante dei diavoli. Il protagonista è Denji, un ragazzo che stringe amicizia con una di queste creature demoniache, Pochita, il Diavolo Motosega. Denji lavora al servizio della Yakuza come cacciatore di diavoli per far fronte agli incredibili debiti del padre. Durante una delle sue cacce ferito mortalmente, ma prima di esalare un ultimo respiro stringe un patto con Pochita, in modo tale da non morire. Questo però lo trasforma in Chainsaw Man, un uomo che possiede un cuore di Diavolo e in grado di trasformarsi in una sorta di ibrido umano-demone con motoseghe che spuntano dagli arti e la testa.

Il manga, scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto, è iniziato nel 2018 ed è tuttora in corso. La prima stagione dell'anime è invece iniziata il mese scorso e in Italia è visibile sulla piattaforma Crunchyroll.