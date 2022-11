PlayStation VR2: i giochi con upgrade gratis da VR1, confermati da Sony

PlayStation VR2, come abbiamo visto, rappresenta una vera e propria nuova generazione per i visori a realtà virtuale di Sony, tanto che non sarà retrocompatibile con i giochi del primo PlayStation VR, ma ci saranno comunque vari giochi della prima versione che riceveranno ugrade gratis per funzionare su PlayStation VR2.

Al momento l'elenco dei giochi che riceveranno tale upgrade, confermati da Sony, conta soltanto una manciata di titoli, ma è probabile che questi siano destinati ad aumentare in breve. Vediamo dunque quali sono i giochi confermati nell'elenco:

After The Fall

Hello Neighbor VR: Search and Rescue

Light Brigade

No Man's Sky

Pistol Whip

Zenith: The Last City

PlayStation VR2 porta con sé caratteristiche nettamente diverse da quelle della prima versione del visore, con un nuovo sistema di tracking e controlli dedicati completamente differenti, oltre a caratteristiche tecniche superiori come risoluzione e refresh rate dei display, dunque la mancanza di retrocompatibilità di default avrebbe una spiegazione tecnica.

PlayStation VR2

Questa però non impedisce che i giochi più vecchi possano comunque essere adattati attraverso degli aggiornamenti specifici, ma si tratta ancora di vedere quali titoli riceveranno questi upgrade, perché verosimilmente non saranno tutti, non trattandosi di un sistema di retrocompatibilità univoco e centralizzato, bensì affidato all'iniziativa degli sviluppatori.

Per il momento, dunque, questi sono i giochi che hanno ricevuto conferma sull'upgrade per PlayStation VR2, in attesa di ulteriori dettagli. Vanno peraltro ad aggiungersi agli 11 giochi annunciati al lancio della periferica, la quale sembra avere un SoC di MediaTek al suo interno.