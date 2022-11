L'attacco dei giganti: artwork ufficiale della parte 3 della stagione finale mostra vari personaggi

L'artwork ufficiale della terza parte della Stagione Finale di L'attacco dei giganti

La terza parte della stagione finale di L'attacco dei giganti sta per arrivare, come dimostra la pubblicazione di un artwork ufficiale che mostra Armin, Mikasa e altri personaggi, che circondano il protagonista Eren in forma di Gigante d'attacco.

Quella che dovrebbe essere l'ultima parte della stagione finale, a meno di qualche sorpresa (la possibilità che si allunghi ulteriormente il brodo non è da escludersi) uscirà nel 2023. Considerando che la prima parte fece il suo debutto nel 2020 e che la seconda parte è andata in onda a inizio 2022, si tratta di una cavalcata lunga tre anni.

Nel poster sono visibili Mikasa Ackermann, Levi Ackerman, Armin Arlert, Jean Kirstein, Reiner Braun e Connie Springer, tutti con l'ultima versione del dispositivo di manovra tridimensionale, che lo rende efficace contro i giganti e contro gli umani. Connie e Jean impugnano inoltre delle lance fulmine, pensate per abbattere i giganti più resistenti, come il gigante corazzato.

La terza parte della stagione finale è in lavorazione presso gli studi di MAPPA, ultimamente impegnatissima tra Dance Dance Danseur e Chainsaw Man.