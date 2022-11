Ex Bloober Team pubblica l'immagine di un nuovo gioco horror a cui sta lavorando

L'immagine del gioco horror sviluppato dall'ex sviluppatore di Bloober Team

L'ex Bloober Team Artur Łączkowski ha annunciato di essere al lavoro su di un nuovo gioco horror mosso dall'Unreal Engine 5, di cui ha pubblicato un'immagine teaser, senza purtroppo svelare molto altro. L'artwork mostra un inquietante bambino con un occhio insanguinato e una ferita sul petto. Sangue a parte è difficile dire se cosa gli sia successo.

Łączkowski: "Dopo aver lasciato Bloober mi ci è voluto un po' di tempo prima di decidere di tornare allo sviluppo di videogiochi. In questo momento non posso svelare troppo, ma è un grosso progetto, con grossi nomi e budget. Stiamo utilizzando delle tecnologie avanzate mosse dall'Unreal Engine 5. Vi svelerò di più nel prossimo futuro."

Łączkowski aveva lasciato Bloober Team a inizio anno parlando della necessità di fare una pausa, dopo aver lavorato a The Medium. Aveva già annunciato un gioco personale in passato, Death Rose, apparentemente accantonato per il nuovo progetto, che ha definito milioni di volte più eccitante dal punto di vista lavorativo.