Wo Long: Fallen Dynasty, potrebbe arrivare una nuova demo, forse anche su PC, PS4 e Xbox One

Team Ninja potrebbe realizzare una nuova demo di Wo Long: Fallen Dynasty, in modo tale da dare l'opportunità a un numero maggiore di giocatori di provare il titolo prima del debutto nei negozi o di saggiare i miglioramenti apportati grazie ai feeback dei giocatori.

Come probabilmente ricorderete, a settembre è stata pubblicata una demo di Wo Long: Fallen Dynasty, ma era a tempo limitato e disponibile solo su PS5 e Xbox Series X|S, il che significa che i giocatori su PS4, Xbox One e PC non hanno avuto modo di provare il gioco. Se ne rendono conto anche gli sviluppatori di Team Ninja, che attualmente stanno valutando l'idea di pubblicare una nuova versione di prova gratuita.

"Sappiamo che molti giocatori giapponesi non sono stati in grado di provare la demo di Wo Long: Fallen Dynasty dato che è ancora difficile trovare PS5 e Xbox Series X|S nei negozi e crediamo che la situazione non sia tanto differente negli altri paesi, quindi ci rendiamo conto che molti fan vorrebbero provare il gioco, ma non possono", hanno dichiarato i producer Fumihiko Yasuda e Masaaki Yamagiwa.

"Attualmente stiamo considerando di offrire ai giocatori sulle altre piattaforme una possibilità di provare Wo Long: Fallen Dynasty prima dell'uscita, ma non c'è molto altro che possiamo dire al riguardo per il momento."

Wo Long: Fallen Dynasty

Nel corso dell'intervista Yasuda e Yamagiwa hanno parlato anche delle criticità della demo di settembre e dei feedback ricevuti dai giocatori.

"Prima del lancio della demo, ci siamo concentrati sulle meccaniche centrali del gioco, come il sistema del morale e le meccaniche per deviare gli attacchi, e sentivamo di aver raggiunto un buon punto con loro. I feedback sulle difficoltà nell'usare le pozioni di salute o sul tempismo delle parate in qualche modo li avevamo previsti, poiché ci siamo concentrati principalmente sulle meccaniche di gioco centrali e abbiamo lasciato la messa a punto di altri aspetti per dopo, cosa che avremmo voluto fare per la demo, ma alla fine non ci siamo riusciti. Crediamo di essere stati in grado di realizzare una buona demo per mostrare queste meccaniche di base, quindi da ora fino al lancio, ci concentreremo sul migliorare e ottimizzare gli elementi evidenziati nel sondaggio insieme ad altri aspetti che il team ha notato."

Nella stessa intervista abbiamo appreso che Wo Long: Fallen Dynasty sarà un gioco più aperto rispetto a Nioh e che supporterà il DLSS ma non il cross-play tra piattaforme differenti.