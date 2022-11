PS VR2 monterà SoC di MediaTek: arriva l'annuncio ufficiale

MediaTek ha annunciato che produrrà il SoC per l'headset della realtà virtuale di Sony PlayStation: PS VR2.

La compagnia lo ha svelato durante l'Executive Summit dove ha offerto un primo sguardo a PS VR2. Non ci sono stati altri annunci durante la presentazione, ma sono comunque stati confermati i rumor condivisi a maggio 2022 dall'analista Ming-Chi Kuo secondo i quali MediaTek avrebbe offerto la propria tecnologia per PS VR2.

Per chi non lo sapesse, MediaTek è un'azienda di semiconduttori che fornisce chip per vari dispositivi. Anche se il nome non vi è familiare, è probabile che uno dei vostri dispositivi mobili, e persino la televisione, sia alimentato da un chip prodotto da MediaTek. Durante lo stesso summit, l'azienda ha annunciato il suo ultimo chipset mobile, il Dimensity 9200, che mira a portare un significativo incremento di potenza ai dispositivi mobili. Questo include il supporto per il Wi-fi 7, fotocamere migliorate, RAM più veloce e persino il supporto per il ray-tracing.

PS VR2 e controller PS VR2 Sense

Ricordiamo che Sony ha annunciato che PS VR2 sarà disponibile dal 22 febbraio 2023 e sarà disponibile sul mercato a un prezzo 599.99€ che include il visore PS VR2, i controller PS VR2 Sense e gli auricolari stereo.

Ci sarà anche un bundle a 649.99€ che propone anche una copia di Horizon Call of the Mountain, il gioco per realtà virtuale basato sulla saga di Guerrilla.