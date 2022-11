Call of Duty Modern Warfare 2 domina la Top 10 italiana, tranne che in versione Xbox One

Tramite IIDEA abbiamo modo di vedere la più recente classifica italiana dei giochi più venduti su PC e console. Tramite la Top 10 della settimana finale di ottobre 2022, abbiamo modo di vedere che Call of Duty Modern Warfare 2 è stato in grado di dominare la classifica, tranne che con la versione Xbox One. Ecco la top 10 completa:

Call of Duty Modern Warfare 2 - PS5 Call of Duty Modern Warfare 2 - PS4 Call of Duty Modern Warfare 2 - Xbox Series X|S FIFA 23 - PS4 Bayonetta 3 - Switch (solo dati fisici) Call of Duty Modern Warfare 2 - PC FIFA 23 - PS5 Mario + Rabbids Sparks of Hope - Switch FIFA 23 - Switch Gotham Knights - PS5

Come potete vedere, il podio è completamente dominato da Call of Duty Modern Warfare 2, mentre la versione PC si accontenta della sesta posizione. Incredibilmente, la versione Xbox One non riesce però a raggiungere la Top 10. Possiamo forse supporre che oramai molti giocatori Xbox One abbiano fatto la transizione verso Xbox Series X|S. Al contrario, invece, PS4 continua a essere molto popolare come vediamo anche dalle vendite di FIFA 23 che pizza più copia old-gen che copie current gen.

Call of Duty Modern Warfare 2 vince senza sorprese

Il resto della classifica è composto da nomi molto noti, come il recente Bayonetta 3 per Nintendo Switch che si ferma in quinta posizione ma senza considerare le vendite digitali (i dati digitali non vengono condivisi da Nintendo). Sempre in tema Switch, Mario + Rabbids Sparks of Hope è molto apprezzato insieme anche a FIFA 23 Legacy Edition, che batte ancora una volta anche le versioni Xbox. In chiusura troviamo Gotham Knights in versione PS5.

Diteci, cosa ne pensate degli acquisti del pubblico italiano?