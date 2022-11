Offerte Amazon: Resident Evil Village Gold Edition per PS4 e PS5 al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia di Resident Evil Village Gold Edition per PS4 e PS5. Lo sconto segnalato è di 11€, ovvero del 22%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo gioco è 49.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per questo gioco, sia in versione PS4 che PS5. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, con restituzione estesa fino al 31 gennaio 2023.

Resident Evil Village Gold Edition include il contenuto aggiuntivo "Espansione dei Winters" e il gioco base, così come la modalità in terza persona per la campagna nei panni di Ethan. Espansione dei Winters include Le ombre di Rose, l'espansione, e i contenuti Mercenari - Missioni aggiuntive che propongono i personaggi giocabili Chris Redfield, Heisenberg e Lady Dimitrescu, nuovi livelli e non solo.

Lady Dimitrescu di Residen Evil Village

