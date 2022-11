Warhammer 40.000: Darktide, un trailer narrativo spettacolare sul mondo e la storia

Fatshark ha pubblicato un nuovo trailer per Warhammer 40.000: Darktide, il nuovo action in arrivo il 30 novembre 2022 su PC e Xbox Series X|S, incentrato sul mondo e la storia che caratterizzano il nuovo capitolo, elementi che si presentano decisamente ben caratterizzati.

Il video mostra una nave imperiale raggiungere la Città Alveare di Tertium, dove gli inquisitori dell'Impero devono agire per porre fine a una pericolosa infiltrazione del Caos. La storia e i personaggi sono stati tratteggiati da Dan Abnett, noto autore di romanzi e graphic novel ambientati nell'universo di Warhammer e Warhammer 40.000, dunque possiamo aspettarci una notevole profondità e fedeltà al materiale di riferimento.

La storia e il mondo di gioco, d'altra parte, sono destinati a cambiare ed evolversi nel tempo, in linea con l'essenza live service di Warhammer 40.000: Darktide, che otterrà progressivamente nuove evoluzioni, espansioni, aggiornamenti e novità su base regolare, trattandosi di un gioco fondamentalmente basato sul multiplayer online.

Ricordiamo infatti che Warhammer 40.000: Darktide segue la formula adottata già in Warhammer: Vermintide 2 in particolare, di cui rappresenta una sorta di seguito, caratterizzato però dall'ambientazione dell'universo di Warhammer 40.000.

Si tratta dunque di un multiplayer cooperativo in cui quattro giocatori devono affrontare varie minacce, impersonando combattenti appartenenti alle quattro classi Veterano, Zelota, Ogryn e Psionico, tutti con un certo grado di progressione e personalizzazione aggiuntiva da parte degli utenti. Di questi, abbiamo visto di recente il trailer sulla classi di personaggi Veteran: Sharpshooter, dopo quello della classe Zealot: Preacher, per avere un'idea di cosa siano queste categorie.

Warhammer 40.000: Darktide ha un accesso anticipato dal 17 novembre per chi effettua il preorder, mentre il lancio è fissato per il 30 novembre su PC e Xbox Series X|S, direttamente su Xbox Game Pass al day one.