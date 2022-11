eFootball 2023: update 2.2.0 e Stagione 2, data d'uscita e dettagli su eventi e novità

Konami ha annunciato la data di uscita dell'update 2.2.0 per eFootball 2023, che a quanto pare sarà precisamente il 16 novembre 2023, dando poi il via alla Stagione 2, il cui inizio è previsto per il giorno successivo, 17 novembre, con una serie di eventi mondiali.

Come abbiamo visto in precedenza, l'update 2.2.0 arriva con un aggiornamento veramente molto ampio, che prevede anche un lungo periodo di manutenzione. Il tutto porta al trasferimento dei dati di gioco alla nuova versione di eFootball 2023, a cui seguirà l'avvio della Stagione 2 del gioco di calcio Konami.

Questa ha come tema il "Festival del Calcio", ma non è difficile scorgervi un riferimento ai Campionati del Mondo di calcio che si terranno tra novembre e dicembre 2022. eFootball 2023 non ha la licenza ufficiale per proporre la simulazione vera e propria della manifestazione sportiva in questione, ma terrà comunque un evento globale che avrà a che fare con i mondiali di calcio.



Gli eventi della Stagione 2 riguarderanno infatti le squadre nazionali utilizzabili dai giocatori e il torneo "The International Cup Experience", descritto come "un evento di tipo torneo contro l'IA in cui gli utenti scendono in campo utilizzando 1 delle 46 squadre nazionali disponibili", con una fase a gironi e poi quelle a eliminazione diretta.

Oltre a questo, sono previsti eventi a tempo limitato in "Squadra dei Sogni", oltre ad altre competizioni tra squadre nazionali multiplayer. Sempre in linea con lo spirito dei Mondiali di Calcio 2022, ci saranno poi altri eventi legati alla selezione tra le nazionali e nuove carte da gioco di tipo Epico, riferite anche alle esperienze in nazionale di vari giocatori.

Altra novità prevista con la Stagione 2 eFootball 2023 è il Pass Partita, un sistema di ricompense in gioco che consente di ottenere un'ampia gamma di premi completando il numero di partite indicato, ovvero un classico "Pass" presente in due versioni: gratuito e a pagamento con le versioni Extra e Premium. Trovate tutti i dettagli a questo indirizzo sul sito ufficiale del gioco.