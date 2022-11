eFootball 2023: update 2.2.0 in arrivo, gigantesca manutenzione di tre giorni

eFootball 2023 sta per ricevere il grosso update 2.2.0 in questi giorni, al termine di una gigantesca manutenzione che si dipanerà nell'arco di tre giorni, dal 14 al 17 novembre 2022, in base a quanto riferito da Konami nel blog ufficiale sul gioco di calcio.

Non è ben chiaro se sia l'interruzione di parte della piattaforma di gioco sia prevista per tutti e tre i giorni in questione, ma Konami ha riferito in maniera precisa che si tratta di un periodo di manutenzione di "ampia scala", che partirà alle ore 1:00 del mattino del 14 novembre 2022 (ora italiana) e andrà avanti fino al 17 novembre 2022, in orari diversi a seconda delle aree geografiche.

In base alle note di Konami, durante la manutenzione sembra che l'unica modalità disponibile sia il Trial Match offline, ma non è chiaro se per tutti e tre i giorni dal 14 al 17 novembre sia impossibile accedere a tutte le altre modalità di eFootball 2023.

eFootball 2023, un'immagine del gioco di calcio Konami

In ogni caso, Konami ha promesso anche 300 eFootball Coins come ricompensa per l'interruzione del servizio, per tutti coloro che hanno un account creato prima dell'inizio della manutenzione.

Il periodo di manutenzione, si legge nelle note di Konami, potrebbe anche essere ulteriormente esteso, se necessario. Lo scopo di quest'ampia operazione di gestione di eFootball 2023 è effettuare la modifica e il trasferimento di tutti gli asset di gioco verso la nuova versione, che sarà poi disponibile al termine dell'aggiornamento.

Come riferito sul sito ufficiale, tutte le monete, i punti e i GP verranno trasferiti alla versione 2.2.0 di eFootball 2023, mentre non è detto che la squadra scelta venga trasferita completamente da una versione all'altra, nel caso in cui ci siano delle variazioni sulle licenze utilizzabili.

Per il resto, tutti i contratti, gli accordi, i rinnovi, i programmi di allenamento, gli obiettivi e le impostazione d'accesso degli utenti verranno regolarmente trasferiti alla nuova versione del gioco. I distinguo riguardano soprattutto i giocatori e gli allenatori: se le carte risultano idonee al trasferimento, queste si ritroveranno regolarmente nella versione 2.2.0, altrimenti verranno convertite in altre maniere, come riferito nella pagina d'informazione al riguardo.