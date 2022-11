Gardacon: il 12 e 13 novembre torna a Montichiari la fiera con tanti esport e divertimento

Nel weekend del 12 e 13 novembre al Centro Fiere Montichiari si terrà la seconda edizione del Gardacon e con essa torneranno i tornei e il divertimento garantiti da GamersArena. A pochi chilometri da Brescia e dal lago di Garda arriveranno le postazioni, gli eventi e i tornei e-sport che caratterizzano tutti questi appuntamenti. Parliamo di tornei gratuiti, come quelli dedicati a giochi competitivi come Call Of Duty: Warzone e Valorant, ma anche quelli più adatti a un pubblico più ampio come Just Dance, Mario Kart 8 Deluxe e FIFA 23.

In questa due giorni dedicata al gaming saranno disponibili numerose postazioni Nintendo Switch che comprendono giochi che vanno dai grandi classici alle ultime novità, come Mario Kart 8 Deluxe, Wario get it together, Shin Megami Tensei v, Mario 3D Land, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Pokemon, Xenoblade, Metroid Dread, Kirby e la terra perduta e Mario Strikers: Battle League Football. Saranno ben 8 le postazioni con Switch OLED e il coloratissimo Splatoon 3.

All'interno dell'area NEXT-GEN, vi aspettano le postazioni di ultima generazione con PlayStation 5 e Xbox Series X|S che, grazie ai nuovi monitor gaming Mobiuz EX2510S a 120Hz, permettono di provare un'esperienza completamente immersiva per ottenere le migliori prestazioni di gioco.

Tanti i giochi a disposizione per entrambe le console quali Call of Duty Warzone, Horizon Forbidden West, Elden Ring, Halo Infinite, Fortnite, Gran Turismo 7, Crossfire, Metal:Hellinger, Psychonauts, Sniper Elite 5, Forza Horizon 5 e Ratchet e Clank.

Non mancano postazioni esclusive per poter giocare a Just Dance 2022, Mario Tennis Ace, Mario Kart Live e Guitar Arena oltre alla ormai consolidata Zowie e Sport experience. La nuova zona eSport con postazioni di eFootball e Fifa 23 in collaborazione con Brotherhood Italiangaming.